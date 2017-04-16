Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Konya

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıKonya% 73% 27911.904337.2531.475.5974.2874.198% 981.273.6601.249.157% 88Ahırlı% 70,22% 29,782.0148543.4681818% 1002.9692.868% 86Akören% 77% 232.9738884.6541818% 1003.9423.

Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Konya

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım Oranı
Konya% 73% 27911.904337.2531.475.5974.2874.198% 981.273.6601.249.157% 88
Ahırlı% 70,22% 29,782.0148543.4681818% 1002.9692.868% 86
Akören% 77% 232.9738884.6541818% 1003.9423.861% 85
Akşehir% 58,95% 41,0534.28023.86970.043206206% 10059.49458.149% 85
Altınekin% 86,73% 13,277.6521.1719.6114343% 1008.9328.823% 93
Beyşehir% 70,23% 29,7726.29511.14752.207168141% 8439.33937.442% 89
Bozkır% 72,76% 27,2411.8734.44419.5378080% 10016.77616.317% 86
Cihanbeyli% 60,39% 39,6116.55010.85336.505129128% 9927.91627.403% 77
Çeltik% 70,2% 29,84.0371.7147.0922424% 1005.8585.751% 83
Çumra% 79,13% 20,8731.8338.39445.293146146% 10041.01640.227% 91
Derbent% 68,85% 31,152.0299183.3301616% 1003.0332.947% 91
Derebucak% 70,85% 29,152.6571.0935.2441919% 1003.8933.750% 74
Doğanhisar% 64,11% 35,897.1063.97813.4344444% 10011.66811.084% 87
Emirgazi% 62,82% 37,182.8961.7145.7062323% 1004.7364.610% 83
Ereğli% 52,9% 47,141.48236.939101.134290264% 9179.91778.421% 86
Güneysınır% 89,51% 10,495.6076576.7722727% 1006.3686.264% 94
Hadim% 74,96% 25,045.8301.9479.0474444% 1007.9667.777% 88
Halkapınar% 73,75% 26,252.0517303.2501919% 1002.8472.781% 88
Hüyük% 63,35% 36,656.6633.85412.4684141% 10010.80710.517% 87
Ilgın% 67,08% 32,9221.06610.33940.708132121% 9232.23131.405% 87
Kadınhanı% 81,23% 18,7715.5883.60221.5129090% 10019.45419.190% 90
Karapınar% 64,93% 35,0718.69310.09833.2799999% 10029.25928.791% 88
Karatay% 84,62% 15,38145.81126.492200.330527512% 97174.973172.303% 90
Kulu% 68,96% 31,0416.4187.39134.472113113% 10024.29823.809% 70
Meram% 79,79% 20,21164.29641.621231.091607607% 100209.247205.917% 91
Sarayönü% 81,51% 18,4913.3723.03418.6236161% 10016.69516.406% 90
Selçuklu% 73,05% 26,95262.71796.908412.0041.0381.029% 99365.418359.625% 89
Seydişehir% 59,29% 40,7124.46316.79947.446152152% 10042.58541.262% 90
Taşkent% 73,51% 26,492.8701.0344.6091818% 1004.0073.904% 87
Tuzlukçu% 57,71% 42,292.4371.7865.2192121% 1004.3704.223% 84
Yalıhüyük% 80,26% 19,748091991.28966% 1001.0301.008% 80
Yunak% 77,39% 22,619.5362.78616.2206868% 10012.61612.322% 78
YSK'nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

Yüksek Seçim Kurulu, Halkapınar, Güneysınır, Seydişehir, Doğanhisar, Cihanbeyli, Altınekin, Derebucak, Yalıhüyük, Karapınar