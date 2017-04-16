Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Konya
İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıKonya% 73,54% 26,46872.181313.7371.475.5974.2874.003% 931.209.5711.185.918% 88Ahırlı% 70,22% 29,782.0148543.4681818% 1002.9652.868% 85Akören% 77% 232.9738884.6541818% 1003.
|İlçe
|Evet %
|Hayır %
|Evet Oyu
|Hayır Oyu
|Toplam Seçmen
|Toplam Sandık
|Açılan Sandık
|Açılan Sandık Oranı
|Kullanılan Oy
|Geçerli Oy
|Katılım Oranı
|Konya
|% 73,54
|% 26,46
|872.181
|313.737
|1.475.597
|4.287
|4.003
|% 93
|1.209.571
|1.185.918
|% 88
|Ahırlı
|% 70,22
|% 29,78
|2.014
|854
|3.468
|18
|18
|% 100
|2.965
|2.868
|% 85
|Akören
|% 77
|% 23
|2.973
|888
|4.654
|18
|18
|% 100
|3.942
|3.861
|% 85
|Akşehir
|% 59,89
|% 40,11
|32.440
|21.726
|70.043
|206
|194
|% 94
|55.444
|54.166
|% 85
|Altınekin
|% 86,74
|% 13,26
|7.658
|1.171
|9.611
|43
|43
|% 100
|8.931
|8.829
|% 93
|Beyşehir
|% 70,12
|% 29,88
|23.140
|9.860
|52.207
|168
|127
|% 76
|35.226
|33.000
|% 90
|Bozkır
|% 72,76
|% 27,24
|11.873
|4.444
|19.537
|80
|80
|% 100
|16.771
|16.317
|% 86
|Cihanbeyli
|% 60,07
|% 39,93
|16.106
|10.708
|36.505
|129
|126
|% 98
|27.308
|26.814
|% 77
|Çeltik
|% 70,2
|% 29,8
|4.037
|1.714
|7.092
|24
|24
|% 100
|5.858
|5.751
|% 83
|Çumra
|% 79,42
|% 20,58
|29.955
|7.764
|45.293
|146
|138
|% 95
|38.437
|37.719
|% 91
|Derbent
|% 68,85
|% 31,15
|2.029
|918
|3.330
|16
|16
|% 100
|3.033
|2.947
|% 91
|Derebucak
|% 70,85
|% 29,15
|2.657
|1.093
|5.244
|19
|19
|% 100
|3.893
|3.750
|% 74
|Doğanhisar
|% 64,19
|% 35,81
|6.972
|3.890
|13.434
|44
|43
|% 98
|11.419
|10.862
|% 87
|Emirgazi
|% 62,82
|% 37,18
|2.896
|1.714
|5.706
|23
|23
|% 100
|4.736
|4.610
|% 83
|Ereğli
|% 54,34
|% 45,66
|33.703
|28.316
|101.134
|290
|211
|% 73
|63.201
|62.019
|% 86
|Güneysınır
|% 89,51
|% 10,49
|5.607
|657
|6.772
|27
|27
|% 100
|6.368
|6.264
|% 94
|Hadim
|% 73,67
|% 26,33
|4.892
|1.748
|9.047
|44
|39
|% 89
|6.815
|6.640
|% 88
|Halkapınar
|% 73,75
|% 26,25
|2.051
|730
|3.250
|19
|19
|% 100
|2.847
|2.781
|% 88
|Hüyük
|% 63,35
|% 36,65
|6.663
|3.854
|12.468
|41
|41
|% 100
|10.807
|10.517
|% 87
|Ilgın
|% 67,2
|% 32,8
|20.220
|9.871
|40.708
|132
|116
|% 88
|30.880
|30.091
|% 87
|Kadınhanı
|% 81,23
|% 18,77
|15.588
|3.602
|21.512
|90
|90
|% 100
|19.456
|19.190
|% 90
|Karapınar
|% 64,93
|% 35,07
|18.693
|10.096
|33.279
|99
|99
|% 100
|29.257
|28.789
|% 88
|Karatay
|% 84,62
|% 15,38
|145.258
|26.393
|200.330
|527
|510
|% 97
|174.317
|171.651
|% 90
|Kulu
|% 68,94
|% 31,06
|16.355
|7.368
|34.472
|113
|112
|% 99
|24.200
|23.723
|% 71
|Meram
|% 79,74
|% 20,26
|164.178
|41.709
|231.091
|607
|607
|% 100
|209.229
|205.887
|% 91
|Sarayönü
|% 80,77
|% 19,23
|12.026
|2.864
|18.623
|61
|56
|% 92
|15.217
|14.890
|% 89
|Selçuklu
|% 73,35
|% 26,65
|243.294
|88.411
|412.004
|1.038
|951
|% 92
|337.027
|331.705
|% 89
|Seydişehir
|% 59,74
|% 40,26
|23.603
|15.908
|47.446
|152
|146
|% 96
|40.701
|39.511
|% 90
|Taşkent
|% 74,47
|% 25,53
|2.693
|923
|4.609
|18
|17
|% 94
|3.690
|3.616
|% 87
|Tuzlukçu
|% 59,21
|% 40,79
|2.262
|1.558
|5.219
|21
|19
|% 90
|3.950
|3.820
|% 83
|Yalıhüyük
|% 80,26
|% 19,74
|809
|199
|1.289
|6
|6
|% 100
|1.030
|1.008
|% 80
|Yunak
|% 77,39
|% 22,61
|9.536
|2.786
|16.220
|68
|68
|% 100
|12.616
|12.322
|% 78