Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Konya

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıKonya% 73,7% 26,3840.860300.0141.475.5974.2873.860% 901.163.5491.140.874% 88Ahırlı% 70,15% 29,852.0128563.4681818% 1002.9652.868% 85Akören% 77% 232.9738884.6541818% 1003.

Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Konya

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım Oranı
Konya% 73,7% 26,3840.860300.0141.475.5974.2873.860% 901.163.5491.140.874% 88
Ahırlı% 70,15% 29,852.0128563.4681818% 1002.9652.868% 85
Akören% 77% 232.9738884.6541818% 1003.9423.861% 85
Akşehir% 60,52% 39,4831.04820.25470.043206184% 8952.51251.302% 85
Altınekin% 86,74% 13,267.6581.1719.6114343% 1008.9318.829% 93
Beyşehir% 70,25% 29,7520.5668.71052.207168115% 6831.34429.276% 91
Bozkır% 72,76% 27,2411.8734.44419.5378080% 10016.77116.317% 86
Cihanbeyli% 59,86% 40,1415.89810.65936.505129125% 9727.04426.557% 77
Çeltik% 70,99% 29,013.8741.5837.0922423% 965.5595.457% 82
Çumra% 79,21% 20,7929.0677.63045.293146134% 9237.39536.697% 91
Derbent% 68,85% 31,152.0299183.3301616% 1003.0332.947% 91
Derebucak% 70,85% 29,152.6571.0935.2441919% 1003.8933.750% 74
Doğanhisar% 62,97% 37,036.2373.66713.4344439% 8910.4189.904% 87
Emirgazi% 62,82% 37,182.8961.7145.7062323% 1004.7344.610% 83
Ereğli% 53,98% 46,0228.86724.611101.134290185% 6454.48053.478% 85
Güneysınır% 89,51% 10,495.6076576.7722727% 1006.3686.264% 94
Hadim% 73,57% 26,434.2851.5399.0474434% 775.9875.824% 88
Halkapınar% 73,75% 26,252.0517303.2501919% 1002.8472.781% 88
Hüyük% 63,35% 36,656.6633.85412.4684141% 10010.80710.517% 87
Ilgın% 67,08% 32,9219.3599.49940.708132112% 8529.61428.858% 87
Kadınhanı% 81,22% 18,7815.4673.57621.5129089% 9919.30619.043% 90
Karapınar% 64,96% 35,0417.6759.53233.2799993% 9427.65127.207% 88
Karatay% 84,57% 15,43144.16426.294200.330527506% 96173.105170.458% 90
Kulu% 68,71% 31,2916.0077.28934.472113110% 9723.76423.296% 70
Meram% 79,79% 20,21161.39140.884231.091607597% 98205.540202.275% 91
Sarayönü% 79,33% 20,6710.4372.71918.6236150% 8213.45413.156% 89
Selçuklu% 73,34% 26,66232.17584.378412.0041.038909% 88321.630316.553% 89
Seydişehir% 59,71% 40,2922.85715.42547.446152142% 9339.43838.282% 89
Taşkent% 74,47% 25,532.6939234.6091817% 943.6903.616% 87
Tuzlukçu% 56,98% 43,022.0291.5325.2192118% 863.6813.561% 83
Yalıhüyük% 80,26% 19,748091991.28966% 1001.0301.008% 80
Yunak% 77,39% 22,619.5362.78616.2206868% 10012.61612.322% 78
YSK'nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

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