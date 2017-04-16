Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Konya
İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıKonya% 73,7% 26,3840.860300.0141.475.5974.2873.860% 901.163.5491.140.874% 88Ahırlı% 70,15% 29,852.0128563.4681818% 1002.9652.868% 85Akören% 77% 232.9738884.6541818% 1003.
|İlçe
|Evet %
|Hayır %
|Evet Oyu
|Hayır Oyu
|Toplam Seçmen
|Toplam Sandık
|Açılan Sandık
|Açılan Sandık Oranı
|Kullanılan Oy
|Geçerli Oy
|Katılım Oranı
|Konya
|% 73,7
|% 26,3
|840.860
|300.014
|1.475.597
|4.287
|3.860
|% 90
|1.163.549
|1.140.874
|% 88
|Ahırlı
|% 70,15
|% 29,85
|2.012
|856
|3.468
|18
|18
|% 100
|2.965
|2.868
|% 85
|Akören
|% 77
|% 23
|2.973
|888
|4.654
|18
|18
|% 100
|3.942
|3.861
|% 85
|Akşehir
|% 60,52
|% 39,48
|31.048
|20.254
|70.043
|206
|184
|% 89
|52.512
|51.302
|% 85
|Altınekin
|% 86,74
|% 13,26
|7.658
|1.171
|9.611
|43
|43
|% 100
|8.931
|8.829
|% 93
|Beyşehir
|% 70,25
|% 29,75
|20.566
|8.710
|52.207
|168
|115
|% 68
|31.344
|29.276
|% 91
|Bozkır
|% 72,76
|% 27,24
|11.873
|4.444
|19.537
|80
|80
|% 100
|16.771
|16.317
|% 86
|Cihanbeyli
|% 59,86
|% 40,14
|15.898
|10.659
|36.505
|129
|125
|% 97
|27.044
|26.557
|% 77
|Çeltik
|% 70,99
|% 29,01
|3.874
|1.583
|7.092
|24
|23
|% 96
|5.559
|5.457
|% 82
|Çumra
|% 79,21
|% 20,79
|29.067
|7.630
|45.293
|146
|134
|% 92
|37.395
|36.697
|% 91
|Derbent
|% 68,85
|% 31,15
|2.029
|918
|3.330
|16
|16
|% 100
|3.033
|2.947
|% 91
|Derebucak
|% 70,85
|% 29,15
|2.657
|1.093
|5.244
|19
|19
|% 100
|3.893
|3.750
|% 74
|Doğanhisar
|% 62,97
|% 37,03
|6.237
|3.667
|13.434
|44
|39
|% 89
|10.418
|9.904
|% 87
|Emirgazi
|% 62,82
|% 37,18
|2.896
|1.714
|5.706
|23
|23
|% 100
|4.734
|4.610
|% 83
|Ereğli
|% 53,98
|% 46,02
|28.867
|24.611
|101.134
|290
|185
|% 64
|54.480
|53.478
|% 85
|Güneysınır
|% 89,51
|% 10,49
|5.607
|657
|6.772
|27
|27
|% 100
|6.368
|6.264
|% 94
|Hadim
|% 73,57
|% 26,43
|4.285
|1.539
|9.047
|44
|34
|% 77
|5.987
|5.824
|% 88
|Halkapınar
|% 73,75
|% 26,25
|2.051
|730
|3.250
|19
|19
|% 100
|2.847
|2.781
|% 88
|Hüyük
|% 63,35
|% 36,65
|6.663
|3.854
|12.468
|41
|41
|% 100
|10.807
|10.517
|% 87
|Ilgın
|% 67,08
|% 32,92
|19.359
|9.499
|40.708
|132
|112
|% 85
|29.614
|28.858
|% 87
|Kadınhanı
|% 81,22
|% 18,78
|15.467
|3.576
|21.512
|90
|89
|% 99
|19.306
|19.043
|% 90
|Karapınar
|% 64,96
|% 35,04
|17.675
|9.532
|33.279
|99
|93
|% 94
|27.651
|27.207
|% 88
|Karatay
|% 84,57
|% 15,43
|144.164
|26.294
|200.330
|527
|506
|% 96
|173.105
|170.458
|% 90
|Kulu
|% 68,71
|% 31,29
|16.007
|7.289
|34.472
|113
|110
|% 97
|23.764
|23.296
|% 70
|Meram
|% 79,79
|% 20,21
|161.391
|40.884
|231.091
|607
|597
|% 98
|205.540
|202.275
|% 91
|Sarayönü
|% 79,33
|% 20,67
|10.437
|2.719
|18.623
|61
|50
|% 82
|13.454
|13.156
|% 89
|Selçuklu
|% 73,34
|% 26,66
|232.175
|84.378
|412.004
|1.038
|909
|% 88
|321.630
|316.553
|% 89
|Seydişehir
|% 59,71
|% 40,29
|22.857
|15.425
|47.446
|152
|142
|% 93
|39.438
|38.282
|% 89
|Taşkent
|% 74,47
|% 25,53
|2.693
|923
|4.609
|18
|17
|% 94
|3.690
|3.616
|% 87
|Tuzlukçu
|% 56,98
|% 43,02
|2.029
|1.532
|5.219
|21
|18
|% 86
|3.681
|3.561
|% 83
|Yalıhüyük
|% 80,26
|% 19,74
|809
|199
|1.289
|6
|6
|% 100
|1.030
|1.008
|% 80
|Yunak
|% 77,39
|% 22,61
|9.536
|2.786
|16.220
|68
|68
|% 100
|12.616
|12.322
|% 78