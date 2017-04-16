Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Konya

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıKonya% 75,94% 24,06419.946133.0341.475.5974.2872.017% 47564.264552.980% 88Ahırlı% 70,4% 29,61.8317703.4681817% 942.6852.601% 85Akören% 77,92% 22,082.8097964.6541817% 943.

Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Konya

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım Oranı
Konya% 75,94% 24,06419.946133.0341.475.5974.2872.017% 47564.264552.980% 88
Ahırlı% 70,4% 29,61.8317703.4681817% 942.6852.601% 85
Akören% 77,92% 22,082.8097964.6541817% 943.6823.605% 85
Akşehir% 61,27% 38,738.9815.67870.04320657% 2814.95214.659% 84
Altınekin% 86,74% 13,267.6581.1719.6114343% 1008.9318.829% 93
Beyşehir% 70,2% 29,810.7634.56952.20716864% 3817.02115.332% 95
Bozkır% 75,13% 24,879.5423.15919.5378067% 8412.99212.701% 86
Cihanbeyli% 60,64% 39,3613.6638.86836.505129106% 8222.92922.531% 77
Çeltik% 72,4% 27,62.7801.0607.0922417% 713.9033.840% 82
Çumra% 79,59% 20,4113.3113.41445.29314665% 4517.00916.725% 90
Derbent% 69,47% 30,531.7667763.3301614% 882.6222.542% 92
Derebucak% 69,13% 30,872.0549175.2441916% 843.0732.971% 74
Doğanhisar% 59,43% 40,573.0912.11013.4344421% 485.4655.201% 87
Emirgazi% 68,24% 31,762.2651.0545.7062317% 743.4003.319% 84
Ereğli% 52,83% 47,177.5666.756101.13429051% 1814.48814.322% 80
Güneysınır% 89,51% 10,495.6076576.7722727% 1006.3686.264% 94
Hadim% 73,29% 26,711.8806859.0474418% 412.6322.565% 90
Halkapınar% 73,78% 26,222.0517293.2501919% 1002.8462.780% 88
Hüyük% 62,29% 37,714.6682.82612.4684130% 737.6847.494% 87
Ilgın% 70,38% 29,629.5904.03640.70813253% 4013.96613.626% 88
Kadınhanı% 83,63% 16,3711.4362.23921.5129068% 7613.85213.675% 90
Karapınar% 67,06% 32,944.6752.29633.2799927% 277.0906.971% 88
Karatay% 84,71% 15,2982.05114.805200.330527295% 5698.31096.856% 89
Kulu% 64,95% 35,054.8582.62234.47211343% 387.6597.480% 67
Meram% 83,4% 16,687.36417.391231.091607319% 53106.375104.755% 91
Sarayönü% 73,02% 26,984.1821.54518.6236125% 415.8965.727% 88
Selçuklu% 75,03% 24,9789.30229.720412.0041.038352% 34120.881119.022% 89
Seydişehir% 59,31% 40,6912.6058.64847.44615282% 5421.87021.253% 90
Taşkent% 79,98% 20,022.0385104.6091813% 722.5872.548% 89
Tuzlukçu% 50,95% 49,057747455.219218% 381.5641.519% 86
Yalıhüyük% 80,26% 19,748091991.28966% 1001.0301.008% 80
Yunak% 77,75% 22,257.9762.28316.2206860% 8810.50210.259% 77
YSK'nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

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