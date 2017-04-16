Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Konya
İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıKonya% 75,94% 24,06419.946133.0341.475.5974.2872.017% 47564.264552.980% 88Ahırlı% 70,4% 29,61.8317703.4681817% 942.6852.601% 85Akören% 77,92% 22,082.8097964.6541817% 943.
|İlçe
|Evet %
|Hayır %
|Evet Oyu
|Hayır Oyu
|Toplam Seçmen
|Toplam Sandık
|Açılan Sandık
|Açılan Sandık Oranı
|Kullanılan Oy
|Geçerli Oy
|Katılım Oranı
|Konya
|% 75,94
|% 24,06
|419.946
|133.034
|1.475.597
|4.287
|2.017
|% 47
|564.264
|552.980
|% 88
|Ahırlı
|% 70,4
|% 29,6
|1.831
|770
|3.468
|18
|17
|% 94
|2.685
|2.601
|% 85
|Akören
|% 77,92
|% 22,08
|2.809
|796
|4.654
|18
|17
|% 94
|3.682
|3.605
|% 85
|Akşehir
|% 61,27
|% 38,73
|8.981
|5.678
|70.043
|206
|57
|% 28
|14.952
|14.659
|% 84
|Altınekin
|% 86,74
|% 13,26
|7.658
|1.171
|9.611
|43
|43
|% 100
|8.931
|8.829
|% 93
|Beyşehir
|% 70,2
|% 29,8
|10.763
|4.569
|52.207
|168
|64
|% 38
|17.021
|15.332
|% 95
|Bozkır
|% 75,13
|% 24,87
|9.542
|3.159
|19.537
|80
|67
|% 84
|12.992
|12.701
|% 86
|Cihanbeyli
|% 60,64
|% 39,36
|13.663
|8.868
|36.505
|129
|106
|% 82
|22.929
|22.531
|% 77
|Çeltik
|% 72,4
|% 27,6
|2.780
|1.060
|7.092
|24
|17
|% 71
|3.903
|3.840
|% 82
|Çumra
|% 79,59
|% 20,41
|13.311
|3.414
|45.293
|146
|65
|% 45
|17.009
|16.725
|% 90
|Derbent
|% 69,47
|% 30,53
|1.766
|776
|3.330
|16
|14
|% 88
|2.622
|2.542
|% 92
|Derebucak
|% 69,13
|% 30,87
|2.054
|917
|5.244
|19
|16
|% 84
|3.073
|2.971
|% 74
|Doğanhisar
|% 59,43
|% 40,57
|3.091
|2.110
|13.434
|44
|21
|% 48
|5.465
|5.201
|% 87
|Emirgazi
|% 68,24
|% 31,76
|2.265
|1.054
|5.706
|23
|17
|% 74
|3.400
|3.319
|% 84
|Ereğli
|% 52,83
|% 47,17
|7.566
|6.756
|101.134
|290
|51
|% 18
|14.488
|14.322
|% 80
|Güneysınır
|% 89,51
|% 10,49
|5.607
|657
|6.772
|27
|27
|% 100
|6.368
|6.264
|% 94
|Hadim
|% 73,29
|% 26,71
|1.880
|685
|9.047
|44
|18
|% 41
|2.632
|2.565
|% 90
|Halkapınar
|% 73,78
|% 26,22
|2.051
|729
|3.250
|19
|19
|% 100
|2.846
|2.780
|% 88
|Hüyük
|% 62,29
|% 37,71
|4.668
|2.826
|12.468
|41
|30
|% 73
|7.684
|7.494
|% 87
|Ilgın
|% 70,38
|% 29,62
|9.590
|4.036
|40.708
|132
|53
|% 40
|13.966
|13.626
|% 88
|Kadınhanı
|% 83,63
|% 16,37
|11.436
|2.239
|21.512
|90
|68
|% 76
|13.852
|13.675
|% 90
|Karapınar
|% 67,06
|% 32,94
|4.675
|2.296
|33.279
|99
|27
|% 27
|7.090
|6.971
|% 88
|Karatay
|% 84,71
|% 15,29
|82.051
|14.805
|200.330
|527
|295
|% 56
|98.310
|96.856
|% 89
|Kulu
|% 64,95
|% 35,05
|4.858
|2.622
|34.472
|113
|43
|% 38
|7.659
|7.480
|% 67
|Meram
|% 83,4
|% 16,6
|87.364
|17.391
|231.091
|607
|319
|% 53
|106.375
|104.755
|% 91
|Sarayönü
|% 73,02
|% 26,98
|4.182
|1.545
|18.623
|61
|25
|% 41
|5.896
|5.727
|% 88
|Selçuklu
|% 75,03
|% 24,97
|89.302
|29.720
|412.004
|1.038
|352
|% 34
|120.881
|119.022
|% 89
|Seydişehir
|% 59,31
|% 40,69
|12.605
|8.648
|47.446
|152
|82
|% 54
|21.870
|21.253
|% 90
|Taşkent
|% 79,98
|% 20,02
|2.038
|510
|4.609
|18
|13
|% 72
|2.587
|2.548
|% 89
|Tuzlukçu
|% 50,95
|% 49,05
|774
|745
|5.219
|21
|8
|% 38
|1.564
|1.519
|% 86
|Yalıhüyük
|% 80,26
|% 19,74
|809
|199
|1.289
|6
|6
|% 100
|1.030
|1.008
|% 80
|Yunak
|% 77,75
|% 22,25
|7.976
|2.283
|16.220
|68
|60
|% 88
|10.502
|10.259
|% 77