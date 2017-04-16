Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Konya

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıKonya% 76,84% 23,16282.18485.0651.475.5974.2871.415% 33374.947367.249% 88Ahırlı% 71,97% 28,031.4485643.4681815% 832.0812.012% 85Akören% 79% 212.5736844.6541816% 893.3183.

Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Konya

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım Oranı
Konya% 76,84% 23,16282.18485.0651.475.5974.2871.415% 33374.947367.249% 88
Ahırlı% 71,97% 28,031.4485643.4681815% 832.0812.012% 85
Akören% 79% 212.5736844.6541816% 893.3183.257% 85
Akşehir% 61,9% 38,16.8134.19370.04320644% 2111.21511.006% 84
Altınekin% 85,99% 14,016.9401.1319.6114341% 958.1638.071% 93
Beyşehir% 70,31% 29,698.6613.65852.20716854% 3213.74112.319% 95
Bozkır% 77,32% 22,688.0072.34819.5378058% 7210.59710.355% 86
Cihanbeyli% 64,05% 35,9510.3575.81236.50512980% 6216.43316.169% 79
Çeltik% 74,16% 25,842.1217397.0922413% 542.9082.860% 82
Çumra% 80,21% 19,7910.1162.49645.29314651% 3512.83212.612% 90
Derbent% 71,71% 28,291.4805843.3301612% 752.1162.064% 91
Derebucak% 66,99% 33,011.1895865.2441911% 581.8401.775% 77
Doğanhisar% 59,68% 40,322.1511.45313.4344415% 343.7823.604% 87
Emirgazi% 66,51% 33,491.7899015.7062315% 652.7562.690% 83
Ereğli% 48,58% 51,422.6202.773101.13429019% 75.4255.393% 80
Güneysınır% 89,51% 10,495.6076576.7722727% 1006.3686.264% 94
Hadim% 73,74% 26,261.0873879.0474413% 301.5111.474% 87
Halkapınar% 78,2% 21,81.5144223.2501915% 791.9821.936% 90
Hüyük% 64,67% 35,333.6622.00112.4684123% 565.8125.663% 87
Ilgın% 69,04% 30,966.2382.79740.70813234% 269.2509.035% 87
Kadınhanı% 83,28% 16,728.7431.75521.5129054% 6010.63110.498% 91
Karapınar% 68,42% 31,583.6511.68533.2799921% 215.4245.336% 89
Karatay% 85,14% 14,8661.23210.687200.330527222% 4272.96971.919% 89
Kulu% 67,2% 32,83.1261.52634.47211322% 194.7474.652% 73
Meram% 83,44% 16,5654.23110.766231.091607205% 3466.00964.997% 90
Sarayönü% 77,43% 22,572.73479718.6236117% 283.6873.531% 89
Selçuklu% 74,79% 25,2147.41915.981412.0041.038193% 1964.38363.400% 89
Seydişehir% 60,12% 39,887.5535.01147.44615253% 3512.92212.564% 89
Taşkent% 74,71% 25,291.1113764.609189% 501.5091.487% 90
Tuzlukçu% 51,26% 48,744083885.219215% 24820796% 86
Yalıhüyük% 80,26% 19,748091991.28966% 1001.0301.008% 80
Yunak% 79,91% 20,096.7941.70816.2206852% 768.6868.502% 78
YSK'nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

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