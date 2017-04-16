Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Konya
İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıKonya% 76,84% 23,16282.18485.0651.475.5974.2871.415% 33374.947367.249% 88Ahırlı% 71,97% 28,031.4485643.4681815% 832.0812.012% 85Akören% 79% 212.5736844.6541816% 893.3183.
|İlçe
|Evet %
|Hayır %
|Evet Oyu
|Hayır Oyu
|Toplam Seçmen
|Toplam Sandık
|Açılan Sandık
|Açılan Sandık Oranı
|Kullanılan Oy
|Geçerli Oy
|Katılım Oranı
|Konya
|% 76,84
|% 23,16
|282.184
|85.065
|1.475.597
|4.287
|1.415
|% 33
|374.947
|367.249
|% 88
|Ahırlı
|% 71,97
|% 28,03
|1.448
|564
|3.468
|18
|15
|% 83
|2.081
|2.012
|% 85
|Akören
|% 79
|% 21
|2.573
|684
|4.654
|18
|16
|% 89
|3.318
|3.257
|% 85
|Akşehir
|% 61,9
|% 38,1
|6.813
|4.193
|70.043
|206
|44
|% 21
|11.215
|11.006
|% 84
|Altınekin
|% 85,99
|% 14,01
|6.940
|1.131
|9.611
|43
|41
|% 95
|8.163
|8.071
|% 93
|Beyşehir
|% 70,31
|% 29,69
|8.661
|3.658
|52.207
|168
|54
|% 32
|13.741
|12.319
|% 95
|Bozkır
|% 77,32
|% 22,68
|8.007
|2.348
|19.537
|80
|58
|% 72
|10.597
|10.355
|% 86
|Cihanbeyli
|% 64,05
|% 35,95
|10.357
|5.812
|36.505
|129
|80
|% 62
|16.433
|16.169
|% 79
|Çeltik
|% 74,16
|% 25,84
|2.121
|739
|7.092
|24
|13
|% 54
|2.908
|2.860
|% 82
|Çumra
|% 80,21
|% 19,79
|10.116
|2.496
|45.293
|146
|51
|% 35
|12.832
|12.612
|% 90
|Derbent
|% 71,71
|% 28,29
|1.480
|584
|3.330
|16
|12
|% 75
|2.116
|2.064
|% 91
|Derebucak
|% 66,99
|% 33,01
|1.189
|586
|5.244
|19
|11
|% 58
|1.840
|1.775
|% 77
|Doğanhisar
|% 59,68
|% 40,32
|2.151
|1.453
|13.434
|44
|15
|% 34
|3.782
|3.604
|% 87
|Emirgazi
|% 66,51
|% 33,49
|1.789
|901
|5.706
|23
|15
|% 65
|2.756
|2.690
|% 83
|Ereğli
|% 48,58
|% 51,42
|2.620
|2.773
|101.134
|290
|19
|% 7
|5.425
|5.393
|% 80
|Güneysınır
|% 89,51
|% 10,49
|5.607
|657
|6.772
|27
|27
|% 100
|6.368
|6.264
|% 94
|Hadim
|% 73,74
|% 26,26
|1.087
|387
|9.047
|44
|13
|% 30
|1.511
|1.474
|% 87
|Halkapınar
|% 78,2
|% 21,8
|1.514
|422
|3.250
|19
|15
|% 79
|1.982
|1.936
|% 90
|Hüyük
|% 64,67
|% 35,33
|3.662
|2.001
|12.468
|41
|23
|% 56
|5.812
|5.663
|% 87
|Ilgın
|% 69,04
|% 30,96
|6.238
|2.797
|40.708
|132
|34
|% 26
|9.250
|9.035
|% 87
|Kadınhanı
|% 83,28
|% 16,72
|8.743
|1.755
|21.512
|90
|54
|% 60
|10.631
|10.498
|% 91
|Karapınar
|% 68,42
|% 31,58
|3.651
|1.685
|33.279
|99
|21
|% 21
|5.424
|5.336
|% 89
|Karatay
|% 85,14
|% 14,86
|61.232
|10.687
|200.330
|527
|222
|% 42
|72.969
|71.919
|% 89
|Kulu
|% 67,2
|% 32,8
|3.126
|1.526
|34.472
|113
|22
|% 19
|4.747
|4.652
|% 73
|Meram
|% 83,44
|% 16,56
|54.231
|10.766
|231.091
|607
|205
|% 34
|66.009
|64.997
|% 90
|Sarayönü
|% 77,43
|% 22,57
|2.734
|797
|18.623
|61
|17
|% 28
|3.687
|3.531
|% 89
|Selçuklu
|% 74,79
|% 25,21
|47.419
|15.981
|412.004
|1.038
|193
|% 19
|64.383
|63.400
|% 89
|Seydişehir
|% 60,12
|% 39,88
|7.553
|5.011
|47.446
|152
|53
|% 35
|12.922
|12.564
|% 89
|Taşkent
|% 74,71
|% 25,29
|1.111
|376
|4.609
|18
|9
|% 50
|1.509
|1.487
|% 90
|Tuzlukçu
|% 51,26
|% 48,74
|408
|388
|5.219
|21
|5
|% 24
|820
|796
|% 86
|Yalıhüyük
|% 80,26
|% 19,74
|809
|199
|1.289
|6
|6
|% 100
|1.030
|1.008
|% 80
|Yunak
|% 79,91
|% 20,09
|6.794
|1.708
|16.220
|68
|52
|% 76
|8.686
|8.502
|% 78