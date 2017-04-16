Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Konya
İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıKonya% 82,92% 17,0852.01110.7171.475.5974.287370% 964.14662.728% 89Ahırlı% 72,59% 27,413311253.468188% 44468456% 82Akören% 0% 0004.
|İlçe
|Evet %
|Hayır %
|Evet Oyu
|Hayır Oyu
|Toplam Seçmen
|Toplam Sandık
|Açılan Sandık
|Açılan Sandık Oranı
|Kullanılan Oy
|Geçerli Oy
|Katılım Oranı
|Konya
|% 82,92
|% 17,08
|52.011
|10.717
|1.475.597
|4.287
|370
|% 9
|64.146
|62.728
|% 89
|Ahırlı
|% 72,59
|% 27,41
|331
|125
|3.468
|18
|8
|% 44
|468
|456
|% 82
|Akören
|% 0
|% 0
|0
|0
|4.654
|18
|0
|% 0
|0
|0
|% 0
|Akşehir
|% 79,84
|% 20,16
|503
|127
|70.043
|206
|4
|% 2
|652
|630
|% 92
|Altınekin
|% 85,19
|% 14,81
|2.369
|412
|9.611
|43
|22
|% 51
|2.812
|2.781
|% 91
|Beyşehir
|% 76,12
|% 23,88
|2.576
|808
|52.207
|168
|22
|% 13
|3.714
|3.384
|% 96
|Bozkır
|% 84,22
|% 15,78
|3.741
|701
|19.537
|80
|30
|% 38
|4.527
|4.442
|% 88
|Cihanbeyli
|% 71,97
|% 28,03
|2.537
|988
|36.505
|129
|30
|% 23
|3.579
|3.525
|% 80
|Çeltik
|% 85,75
|% 14,25
|319
|53
|7.092
|24
|3
|% 12
|382
|372
|% 85
|Çumra
|% 89,28
|% 10,72
|1.174
|141
|45.293
|146
|9
|% 6
|1.336
|1.315
|% 95
|Derbent
|% 82,36
|% 17,64
|453
|97
|3.330
|16
|5
|% 31
|556
|550
|% 95
|Derebucak
|% 75
|% 25
|279
|93
|5.244
|19
|4
|% 21
|383
|372
|% 72
|Doğanhisar
|% 71,22
|% 28,78
|349
|141
|13.434
|44
|3
|% 7
|506
|490
|% 87
|Emirgazi
|% 61,79
|% 38,21
|854
|528
|5.706
|23
|9
|% 39
|1.421
|1.382
|% 83
|Ereğli
|% 0
|% 0
|0
|0
|101.134
|290
|0
|% 0
|0
|0
|% 0
|Güneysınır
|% 91,81
|% 8,19
|2.465
|220
|6.772
|27
|15
|% 56
|2.723
|2.685
|% 95
|Hadim
|% 81,29
|% 18,71
|378
|87
|9.047
|44
|7
|% 16
|479
|465
|% 91
|Halkapınar
|% 77,92
|% 22,08
|854
|242
|3.250
|19
|11
|% 58
|1.119
|1.096
|% 90
|Hüyük
|% 66,93
|% 33,07
|504
|249
|12.468
|41
|4
|% 10
|769
|753
|% 88
|Ilgın
|% 90,1
|% 9,9
|346
|38
|40.708
|132
|2
|% 2
|392
|384
|% 84
|Kadınhanı
|% 84,1
|% 15,9
|3.127
|591
|21.512
|90
|28
|% 31
|3.756
|3.718
|% 92
|Karapınar
|% 80,1
|% 19,9
|499
|124
|33.279
|99
|4
|% 4
|628
|623
|% 90
|Karatay
|% 87,83
|% 12,17
|10.807
|1.497
|200.330
|527
|44
|% 8
|12.433
|12.304
|% 90
|Kulu
|% 0
|% 0
|0
|0
|34.472
|113
|0
|% 0
|0
|0
|% 0
|Meram
|% 87,09
|% 12,91
|10.468
|1.552
|231.091
|607
|44
|% 7
|12.263
|12.020
|% 93
|Sarayönü
|% 77,39
|% 22,61
|558
|163
|18.623
|61
|5
|% 8
|828
|721
|% 92
|Selçuklu
|% 82,14
|% 17,86
|2.861
|622
|412.004
|1.038
|17
|% 2
|3.519
|3.483
|% 83
|Seydişehir
|% 72,03
|% 27,97
|1.393
|541
|47.446
|152
|13
|% 9
|2.004
|1.934
|% 88
|Taşkent
|% 98,04
|% 1,96
|100
|2
|4.609
|18
|2
|% 11
|104
|102
|% 82
|Tuzlukçu
|% 0
|% 0
|0
|0
|5.219
|21
|0
|% 0
|0
|0
|% 0
|Yalıhüyük
|% 82
|% 18
|246
|54
|1.289
|6
|3
|% 50
|304
|300
|% 80
|Yunak
|% 78,66
|% 21,34
|1.920
|521
|16.220
|68
|22
|% 32
|2.489
|2.441
|% 77