Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Konya

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıKonya% 82,92% 17,0852.01110.7171.475.5974.287370% 964.14662.728% 89Ahırlı% 72,59% 27,413311253.468188% 44468456% 82Akören% 0% 0004.

Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Konya

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım Oranı
Konya% 82,92% 17,0852.01110.7171.475.5974.287370% 964.14662.728% 89
Ahırlı% 72,59% 27,413311253.468188% 44468456% 82
Akören% 0% 0004.654180% 000% 0
Akşehir% 79,84% 20,1650312770.0432064% 2652630% 92
Altınekin% 85,19% 14,812.3694129.6114322% 512.8122.781% 91
Beyşehir% 76,12% 23,882.57680852.20716822% 133.7143.384% 96
Bozkır% 84,22% 15,783.74170119.5378030% 384.5274.442% 88
Cihanbeyli% 71,97% 28,032.53798836.50512930% 233.5793.525% 80
Çeltik% 85,75% 14,25319537.092243% 12382372% 85
Çumra% 89,28% 10,721.17414145.2931469% 61.3361.315% 95
Derbent% 82,36% 17,64453973.330165% 31556550% 95
Derebucak% 75% 25279935.244194% 21383372% 72
Doğanhisar% 71,22% 28,7834914113.434443% 7506490% 87
Emirgazi% 61,79% 38,218545285.706239% 391.4211.382% 83
Ereğli% 0% 000101.1342900% 000% 0
Güneysınır% 91,81% 8,192.4652206.7722715% 562.7232.685% 95
Hadim% 81,29% 18,71378879.047447% 16479465% 91
Halkapınar% 77,92% 22,088542423.2501911% 581.1191.096% 90
Hüyük% 66,93% 33,0750424912.468414% 10769753% 88
Ilgın% 90,1% 9,93463840.7081322% 2392384% 84
Kadınhanı% 84,1% 15,93.12759121.5129028% 313.7563.718% 92
Karapınar% 80,1% 19,949912433.279994% 4628623% 90
Karatay% 87,83% 12,1710.8071.497200.33052744% 812.43312.304% 90
Kulu% 0% 00034.4721130% 000% 0
Meram% 87,09% 12,9110.4681.552231.09160744% 712.26312.020% 93
Sarayönü% 77,39% 22,6155816318.623615% 8828721% 92
Selçuklu% 82,14% 17,862.861622412.0041.03817% 23.5193.483% 83
Seydişehir% 72,03% 27,971.39354147.44615213% 92.0041.934% 88
Taşkent% 98,04% 1,9610024.609182% 11104102% 82
Tuzlukçu% 0% 0005.219210% 000% 0
Yalıhüyük% 82% 18246541.28963% 50304300% 80
Yunak% 78,66% 21,341.92052116.2206822% 322.4892.441% 77
YSK'nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

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Yüksek Seçim Kurulu, Halkapınar, Güneysınır, Seydişehir, Doğanhisar, Cihanbeyli, Altınekin, Derebucak, Yalıhüyük, Karapınar