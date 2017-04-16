Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Konya

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıKonya% 86,39% 13,6110.0911.5901.475.5974.287128% 311.98311.681% 89Ahırlı% 64,4% 35,62081153.468187% 39332323% 82Akören% 0% 0004.654180% 000% 0Akşehir% 47,06% 52,94242770.

Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Konya

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım Oranı
Konya% 86,39% 13,6110.0911.5901.475.5974.287128% 311.98311.681% 89
Ahırlı% 64,4% 35,62081153.468187% 39332323% 82
Akören% 0% 0004.654180% 000% 0
Akşehir% 47,06% 52,94242770.0432061% 05151% 98
Altınekin% 86,04% 13,961.2942109.6114313% 301.5251.504% 94
Beyşehir% 87,53% 12,473725352.2071687% 4448425% 96
Bozkır% 92,05% 7,959498219.5378010% 121.0441.031% 93
Cihanbeyli% 71,2% 28,848219536.50512910% 8686677% 81
Çeltik% 0% 0007.092240% 000% 0
Çumra% 89,88% 10,123734245.2931464% 3420415% 97
Derbent% 77,65% 22,3566193.330162% 128585% 100
Derebucak% 68,97% 31,03100455.244192% 11152145% 60
Doğanhisar% 0% 00013.434440% 000% 0
Emirgazi% 51,85% 48,1598915.706233% 13195189% 89
Ereğli% 0% 000101.1342900% 000% 0
Güneysınır% 95,86% 4,14902396.772278% 30952941% 98
Hadim% 91,4% 8,68589.047442% 59793% 87
Halkapınar% 85,83% 14,17418693.250196% 32494487% 90
Hüyük% 0% 00012.468410% 000% 0
Ilgın% 83,9% 16,1991940.7081321% 1122118% 78
Kadınhanı% 86,45% 13,5584213221.5129013% 14980974% 94
Karapınar% 77,45% 22,55792333.279991% 1103102% 90
Karatay% 94,12% 5,881.05666200.3305277% 11.1321.122% 89
Kulu% 0% 00034.4721130% 000% 0
Meram% 91,38% 8,621.526144231.09160713% 21.7561.670% 99
Sarayönü% 75,7% 24,31625218.623611% 2283214% 100
Selçuklu% 98,51% 1,49661412.0041.0382% 06767% 14
Seydişehir% 94,65% 5,353011747.4461524% 3320318% 97
Taşkent% 0% 0004.609180% 000% 0
Tuzlukçu% 0% 0005.219210% 000% 0
Yalıhüyük% 78,85% 21,1582221.28962% 33106104% 86
Yunak% 80,99% 19,0150711916.220689% 13633626% 82
YSK'nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

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Yüksek Seçim Kurulu, Halkapınar, Güneysınır, Seydişehir, Doğanhisar, Cihanbeyli, Altınekin, Derebucak, Yalıhüyük, Karapınar