Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Konya
İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıKonya% 86,39% 13,6110.0911.5901.475.5974.287128% 311.98311.681% 89Ahırlı% 64,4% 35,62081153.468187% 39332323% 82Akören% 0% 0004.654180% 000% 0Akşehir% 47,06% 52,94242770.
|İlçe
|Evet %
|Hayır %
|Evet Oyu
|Hayır Oyu
|Toplam Seçmen
|Toplam Sandık
|Açılan Sandık
|Açılan Sandık Oranı
|Kullanılan Oy
|Geçerli Oy
|Katılım Oranı
|Konya
|% 86,39
|% 13,61
|10.091
|1.590
|1.475.597
|4.287
|128
|% 3
|11.983
|11.681
|% 89
|Ahırlı
|% 64,4
|% 35,6
|208
|115
|3.468
|18
|7
|% 39
|332
|323
|% 82
|Akören
|% 0
|% 0
|0
|0
|4.654
|18
|0
|% 0
|0
|0
|% 0
|Akşehir
|% 47,06
|% 52,94
|24
|27
|70.043
|206
|1
|% 0
|51
|51
|% 98
|Altınekin
|% 86,04
|% 13,96
|1.294
|210
|9.611
|43
|13
|% 30
|1.525
|1.504
|% 94
|Beyşehir
|% 87,53
|% 12,47
|372
|53
|52.207
|168
|7
|% 4
|448
|425
|% 96
|Bozkır
|% 92,05
|% 7,95
|949
|82
|19.537
|80
|10
|% 12
|1.044
|1.031
|% 93
|Cihanbeyli
|% 71,2
|% 28,8
|482
|195
|36.505
|129
|10
|% 8
|686
|677
|% 81
|Çeltik
|% 0
|% 0
|0
|0
|7.092
|24
|0
|% 0
|0
|0
|% 0
|Çumra
|% 89,88
|% 10,12
|373
|42
|45.293
|146
|4
|% 3
|420
|415
|% 97
|Derbent
|% 77,65
|% 22,35
|66
|19
|3.330
|16
|2
|% 12
|85
|85
|% 100
|Derebucak
|% 68,97
|% 31,03
|100
|45
|5.244
|19
|2
|% 11
|152
|145
|% 60
|Doğanhisar
|% 0
|% 0
|0
|0
|13.434
|44
|0
|% 0
|0
|0
|% 0
|Emirgazi
|% 51,85
|% 48,15
|98
|91
|5.706
|23
|3
|% 13
|195
|189
|% 89
|Ereğli
|% 0
|% 0
|0
|0
|101.134
|290
|0
|% 0
|0
|0
|% 0
|Güneysınır
|% 95,86
|% 4,14
|902
|39
|6.772
|27
|8
|% 30
|952
|941
|% 98
|Hadim
|% 91,4
|% 8,6
|85
|8
|9.047
|44
|2
|% 5
|97
|93
|% 87
|Halkapınar
|% 85,83
|% 14,17
|418
|69
|3.250
|19
|6
|% 32
|494
|487
|% 90
|Hüyük
|% 0
|% 0
|0
|0
|12.468
|41
|0
|% 0
|0
|0
|% 0
|Ilgın
|% 83,9
|% 16,1
|99
|19
|40.708
|132
|1
|% 1
|122
|118
|% 78
|Kadınhanı
|% 86,45
|% 13,55
|842
|132
|21.512
|90
|13
|% 14
|980
|974
|% 94
|Karapınar
|% 77,45
|% 22,55
|79
|23
|33.279
|99
|1
|% 1
|103
|102
|% 90
|Karatay
|% 94,12
|% 5,88
|1.056
|66
|200.330
|527
|7
|% 1
|1.132
|1.122
|% 89
|Kulu
|% 0
|% 0
|0
|0
|34.472
|113
|0
|% 0
|0
|0
|% 0
|Meram
|% 91,38
|% 8,62
|1.526
|144
|231.091
|607
|13
|% 2
|1.756
|1.670
|% 99
|Sarayönü
|% 75,7
|% 24,3
|162
|52
|18.623
|61
|1
|% 2
|283
|214
|% 100
|Selçuklu
|% 98,51
|% 1,49
|66
|1
|412.004
|1.038
|2
|% 0
|67
|67
|% 14
|Seydişehir
|% 94,65
|% 5,35
|301
|17
|47.446
|152
|4
|% 3
|320
|318
|% 97
|Taşkent
|% 0
|% 0
|0
|0
|4.609
|18
|0
|% 0
|0
|0
|% 0
|Tuzlukçu
|% 0
|% 0
|0
|0
|5.219
|21
|0
|% 0
|0
|0
|% 0
|Yalıhüyük
|% 78,85
|% 21,15
|82
|22
|1.289
|6
|2
|% 33
|106
|104
|% 86
|Yunak
|% 80,99
|% 19,01
|507
|119
|16.220
|68
|9
|% 13
|633
|626
|% 82