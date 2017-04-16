Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Kocaeli

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıKocaeli% 56,7% 43,3649.277495.8161.301.3553.4943.492% 1001.165.0081.145.093% 90Başiskele% 66,6% 33,437.81118.96362.871174174% 10057.73156.774% 92Çayırova% 59,94% 40,0644.

Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Kocaeli

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım Oranı
Kocaeli% 56,7% 43,3649.277495.8161.301.3553.4943.492% 1001.165.0081.145.093% 90
Başiskele% 66,6% 33,437.81118.96362.871174174% 10057.73156.774% 92
Çayırova% 59,94% 40,0644.14029.49884.290212212% 10075.23473.638% 89
Darıca% 57,61% 42,3967.94549.989133.726335335% 100119.872117.934% 90
Derince% 52,43% 47,5746.96442.616101.492265265% 10091.09889.580% 90
Dilovası% 60,63% 39,3715.47810.05030.0657979% 10026.24425.528% 87
Gebze% 60,11% 39,89134.04888.953252.542638638% 100226.520223.001% 90
Gölcük% 54,66% 45,3455.06945.680114.073303303% 100102.254100.749% 90
İzmit% 49,86% 50,14110.837111.464252.790689687% 100226.115222.301% 90
Kandıra% 61,99% 38,0120.02012.27537.174170170% 10033.02832.295% 89
Karamürsel% 56,57% 43,4320.23315.53142.114124124% 10036.40735.764% 86
Kartepe% 62,77% 37,2344.35426.31079.297212212% 10071.93170.664% 91
Körfez% 54,07% 45,9352.37844.487110.921293293% 10098.57496.865% 89

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