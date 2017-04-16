Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Kocaeli
İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıKocaeli% 56,7% 43,3647.175494.1931.301.3553.4943.482% 1001.161.1601.141.368% 90Başiskele% 66,6% 33,437.81118.96362.871174174% 10057.73156.774% 92Çayırova% 59,94% 40,0644.
|İlçe
|Evet %
|Hayır %
|Evet Oyu
|Hayır Oyu
|Toplam Seçmen
|Toplam Sandık
|Açılan Sandık
|Açılan Sandık Oranı
|Kullanılan Oy
|Geçerli Oy
|Katılım Oranı
|Kocaeli
|% 56,7
|% 43,3
|647.175
|494.193
|1.301.355
|3.494
|3.482
|% 100
|1.161.160
|1.141.368
|% 90
|Başiskele
|% 66,6
|% 33,4
|37.811
|18.963
|62.871
|174
|174
|% 100
|57.731
|56.774
|% 92
|Çayırova
|% 59,94
|% 40,06
|44.140
|29.498
|84.290
|212
|212
|% 100
|75.234
|73.638
|% 89
|Darıca
|% 57,68
|% 42,32
|66.111
|48.508
|133.726
|335
|326
|% 97
|116.491
|114.619
|% 90
|Derince
|% 52,43
|% 47,57
|46.963
|42.616
|101.492
|265
|265
|% 100
|91.094
|89.579
|% 90
|Dilovası
|% 60,63
|% 39,37
|15.478
|10.050
|30.065
|79
|79
|% 100
|26.244
|25.528
|% 87
|Gebze
|% 60,11
|% 39,89
|134.048
|88.953
|252.542
|638
|638
|% 100
|226.520
|223.001
|% 90
|Gölcük
|% 54,66
|% 45,34
|55.069
|45.680
|114.073
|303
|303
|% 100
|102.254
|100.749
|% 90
|İzmit
|% 49,83
|% 50,17
|110.570
|111.322
|252.790
|689
|686
|% 100
|225.664
|221.892
|% 90
|Kandıra
|% 61,99
|% 38,01
|20.020
|12.275
|37.174
|170
|170
|% 100
|33.027
|32.295
|% 89
|Karamürsel
|% 56,57
|% 43,43
|20.233
|15.531
|42.114
|124
|124
|% 100
|36.396
|35.764
|% 86
|Kartepe
|% 62,77
|% 37,23
|44.354
|26.310
|79.297
|212
|212
|% 100
|71.931
|70.664
|% 91
|Körfez
|% 54,07
|% 45,93
|52.378
|44.487
|110.921
|293
|293
|% 100
|98.574
|96.865
|% 89