Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Kocaeli
İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıKocaeli% 57,11% 42,89607.823456.4681.301.3553.4943.258% 931.082.5561.064.291% 89Başiskele% 66,55% 33,4537.70818.95762.871174174% 10057.60456.
|İlçe
|Evet %
|Hayır %
|Evet Oyu
|Hayır Oyu
|Toplam Seçmen
|Toplam Sandık
|Açılan Sandık
|Açılan Sandık Oranı
|Kullanılan Oy
|Geçerli Oy
|Katılım Oranı
|Kocaeli
|% 57,11
|% 42,89
|607.823
|456.468
|1.301.355
|3.494
|3.258
|% 93
|1.082.556
|1.064.291
|% 89
|Başiskele
|% 66,55
|% 33,45
|37.708
|18.957
|62.871
|174
|174
|% 100
|57.604
|56.665
|% 92
|Çayırova
|% 59,92
|% 40,08
|43.687
|29.218
|84.290
|212
|210
|% 99
|74.433
|72.905
|% 89
|Darıca
|% 57,25
|% 42,75
|53.244
|39.756
|133.726
|335
|265
|% 79
|94.492
|93.000
|% 90
|Derince
|% 52,44
|% 47,56
|46.995
|42.616
|101.492
|265
|265
|% 100
|91.128
|89.611
|% 90
|Dilovası
|% 60,63
|% 39,37
|15.477
|10.048
|30.065
|79
|79
|% 100
|26.217
|25.525
|% 87
|Gebze
|% 60,88
|% 39,12
|127.607
|81.990
|252.542
|638
|599
|% 94
|212.925
|209.597
|% 90
|Gölcük
|% 56,29
|% 43,71
|53.274
|41.375
|114.073
|303
|286
|% 94
|96.065
|94.649
|% 90
|İzmit
|% 50,05
|% 49,95
|100.714
|100.516
|252.790
|689
|626
|% 91
|204.558
|201.230
|% 89
|Kandıra
|% 61,99
|% 38,01
|19.933
|12.224
|37.174
|170
|170
|% 100
|32.852
|32.157
|% 88
|Karamürsel
|% 57,03
|% 42,97
|16.955
|12.777
|42.114
|124
|104
|% 84
|30.245
|29.732
|% 86
|Kartepe
|% 62,77
|% 37,23
|44.355
|26.303
|79.297
|212
|212
|% 100
|71.923
|70.658
|% 91
|Körfez
|% 54,06
|% 45,94
|47.874
|40.688
|110.921
|293
|268
|% 91
|90.114
|88.562
|% 89