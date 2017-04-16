Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Kocaeli

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıKocaeli% 57,11% 42,89607.823456.4681.301.3553.4943.258% 931.082.5561.064.291% 89Başiskele% 66,55% 33,4537.70818.95762.871174174% 10057.60456.

Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Kocaeli

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım Oranı
Kocaeli% 57,11% 42,89607.823456.4681.301.3553.4943.258% 931.082.5561.064.291% 89
Başiskele% 66,55% 33,4537.70818.95762.871174174% 10057.60456.665% 92
Çayırova% 59,92% 40,0843.68729.21884.290212210% 9974.43372.905% 89
Darıca% 57,25% 42,7553.24439.756133.726335265% 7994.49293.000% 90
Derince% 52,44% 47,5646.99542.616101.492265265% 10091.12889.611% 90
Dilovası% 60,63% 39,3715.47710.04830.0657979% 10026.21725.525% 87
Gebze% 60,88% 39,12127.60781.990252.542638599% 94212.925209.597% 90
Gölcük% 56,29% 43,7153.27441.375114.073303286% 9496.06594.649% 90
İzmit% 50,05% 49,95100.714100.516252.790689626% 91204.558201.230% 89
Kandıra% 61,99% 38,0119.93312.22437.174170170% 10032.85232.157% 88
Karamürsel% 57,03% 42,9716.95512.77742.114124104% 8430.24529.732% 86
Kartepe% 62,77% 37,2344.35526.30379.297212212% 10071.92370.658% 91
Körfez% 54,06% 45,9447.87440.688110.921293268% 9190.11488.562% 89
YSK'nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

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Yüksek Seçim Kurulu, Karamürsel, Başiskele, Dilovası, Çayırova, Kocaeli, Kartepe, Kandıra, Gölcük, Darıca
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