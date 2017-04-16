Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Kocaeli
İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıKocaeli% 57,32% 42,68575.497428.4461.301.3553.4943.081% 881.021.3571.003.943% 89Başiskele% 66,55% 33,4537.70818.95762.871174174% 10057.60356.665% 92Çayırova% 59,6% 40,439.
|İlçe
|Evet %
|Hayır %
|Evet Oyu
|Hayır Oyu
|Toplam Seçmen
|Toplam Sandık
|Açılan Sandık
|Açılan Sandık Oranı
|Kullanılan Oy
|Geçerli Oy
|Katılım Oranı
|Kocaeli
|% 57,32
|% 42,68
|575.497
|428.446
|1.301.355
|3.494
|3.081
|% 88
|1.021.357
|1.003.943
|% 89
|Başiskele
|% 66,55
|% 33,45
|37.708
|18.957
|62.871
|174
|174
|% 100
|57.603
|56.665
|% 92
|Çayırova
|% 59,6
|% 40,4
|39.044
|26.471
|84.290
|212
|190
|% 90
|67.129
|65.515
|% 89
|Darıca
|% 57,4
|% 42,6
|48.084
|35.689
|133.726
|335
|239
|% 71
|85.114
|83.773
|% 89
|Derince
|% 52,46
|% 47,54
|46.839
|42.449
|101.492
|265
|264
|% 100
|90.789
|89.288
|% 90
|Dilovası
|% 60,63
|% 39,37
|15.477
|10.049
|30.065
|79
|79
|% 100
|26.221
|25.526
|% 87
|Gebze
|% 61,21
|% 38,79
|122.539
|77.659
|252.542
|638
|571
|% 89
|203.386
|200.198
|% 90
|Gölcük
|% 56,7
|% 43,3
|48.200
|36.807
|114.073
|303
|256
|% 84
|86.258
|85.007
|% 90
|İzmit
|% 50,28
|% 49,72
|93.031
|91.986
|252.790
|689
|578
|% 84
|188.066
|185.017
|% 89
|Kandıra
|% 61,99
|% 38,01
|19.933
|12.224
|37.174
|170
|170
|% 100
|32.815
|32.157
|% 88
|Karamürsel
|% 57,01
|% 42,99
|14.849
|11.196
|42.114
|124
|93
|% 75
|26.483
|26.045
|% 87
|Kartepe
|% 62,77
|% 37,23
|44.355
|26.303
|79.297
|212
|212
|% 100
|71.923
|70.658
|% 91
|Körfez
|% 54,03
|% 45,97
|45.438
|38.656
|110.921
|293
|255
|% 87
|85.570
|84.094
|% 89