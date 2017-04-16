Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Kocaeli

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıKocaeli% 57,32% 42,68575.497428.4461.301.3553.4943.081% 881.021.3571.003.943% 89Başiskele% 66,55% 33,4537.70818.95762.871174174% 10057.60356.665% 92Çayırova% 59,6% 40,439.

Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Kocaeli

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım Oranı
Kocaeli% 57,32% 42,68575.497428.4461.301.3553.4943.081% 881.021.3571.003.943% 89
Başiskele% 66,55% 33,4537.70818.95762.871174174% 10057.60356.665% 92
Çayırova% 59,6% 40,439.04426.47184.290212190% 9067.12965.515% 89
Darıca% 57,4% 42,648.08435.689133.726335239% 7185.11483.773% 89
Derince% 52,46% 47,5446.83942.449101.492265264% 10090.78989.288% 90
Dilovası% 60,63% 39,3715.47710.04930.0657979% 10026.22125.526% 87
Gebze% 61,21% 38,79122.53977.659252.542638571% 89203.386200.198% 90
Gölcük% 56,7% 43,348.20036.807114.073303256% 8486.25885.007% 90
İzmit% 50,28% 49,7293.03191.986252.790689578% 84188.066185.017% 89
Kandıra% 61,99% 38,0119.93312.22437.174170170% 10032.81532.157% 88
Karamürsel% 57,01% 42,9914.84911.19642.11412493% 7526.48326.045% 87
Kartepe% 62,77% 37,2344.35526.30379.297212212% 10071.92370.658% 91
Körfez% 54,03% 45,9745.43838.656110.921293255% 8785.57084.094% 89
YSK'nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

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