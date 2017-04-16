Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Kocaeli
İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıKocaeli% 57,54% 42,46494.934365.2781.301.3553.4942.667% 76875.267860.212% 89Başiskele% 66,86% 33,1434.77817.23762.871174161% 9352.86552.015% 92Çayırova% 59,03% 40,9734.
|İlçe
|Evet %
|Hayır %
|Evet Oyu
|Hayır Oyu
|Toplam Seçmen
|Toplam Sandık
|Açılan Sandık
|Açılan Sandık Oranı
|Kullanılan Oy
|Geçerli Oy
|Katılım Oranı
|Kocaeli
|% 57,54
|% 42,46
|494.934
|365.278
|1.301.355
|3.494
|2.667
|% 76
|875.267
|860.212
|% 89
|Başiskele
|% 66,86
|% 33,14
|34.778
|17.237
|62.871
|174
|161
|% 93
|52.865
|52.015
|% 92
|Çayırova
|% 59,03
|% 40,97
|34.822
|24.168
|84.290
|212
|172
|% 81
|60.518
|58.990
|% 89
|Darıca
|% 57,45
|% 42,55
|39.641
|29.359
|133.726
|335
|197
|% 59
|70.095
|69.000
|% 89
|Derince
|% 52,35
|% 47,65
|42.612
|38.793
|101.492
|265
|242
|% 91
|82.745
|81.405
|% 90
|Dilovası
|% 60,58
|% 39,42
|15.253
|9.927
|30.065
|79
|78
|% 99
|25.847
|25.180
|% 87
|Gebze
|% 60,37
|% 39,63
|99.199
|65.125
|252.542
|638
|471
|% 74
|166.948
|164.324
|% 90
|Gölcük
|% 56,61
|% 43,39
|43.009
|32.965
|114.073
|303
|229
|% 76
|77.092
|75.974
|% 90
|İzmit
|% 51,28
|% 48,72
|75.723
|71.942
|252.790
|689
|468
|% 68
|150.200
|147.665
|% 89
|Kandıra
|% 62,29
|% 37,71
|19.941
|12.073
|37.174
|170
|170
|% 100
|32.599
|32.014
|% 88
|Karamürsel
|% 58,59
|% 41,41
|11.590
|8.193
|42.114
|124
|73
|% 59
|20.111
|19.783
|% 87
|Kartepe
|% 62,87
|% 37,13
|44.185
|26.100
|79.297
|212
|211
|% 100
|71.546
|70.285
|% 91
|Körfez
|% 53,76
|% 46,24
|34.181
|29.396
|110.921
|293
|195
|% 67
|64.701
|63.577
|% 88