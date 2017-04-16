Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Kocaeli

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıKocaeli% 57,54% 42,46494.934365.2781.301.3553.4942.667% 76875.267860.212% 89Başiskele% 66,86% 33,1434.77817.23762.871174161% 9352.86552.015% 92Çayırova% 59,03% 40,9734.

Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Kocaeli

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım Oranı
Kocaeli% 57,54% 42,46494.934365.2781.301.3553.4942.667% 76875.267860.212% 89
Başiskele% 66,86% 33,1434.77817.23762.871174161% 9352.86552.015% 92
Çayırova% 59,03% 40,9734.82224.16884.290212172% 8160.51858.990% 89
Darıca% 57,45% 42,5539.64129.359133.726335197% 5970.09569.000% 89
Derince% 52,35% 47,6542.61238.793101.492265242% 9182.74581.405% 90
Dilovası% 60,58% 39,4215.2539.92730.0657978% 9925.84725.180% 87
Gebze% 60,37% 39,6399.19965.125252.542638471% 74166.948164.324% 90
Gölcük% 56,61% 43,3943.00932.965114.073303229% 7677.09275.974% 90
İzmit% 51,28% 48,7275.72371.942252.790689468% 68150.200147.665% 89
Kandıra% 62,29% 37,7119.94112.07337.174170170% 10032.59932.014% 88
Karamürsel% 58,59% 41,4111.5908.19342.11412473% 5920.11119.783% 87
Kartepe% 62,87% 37,1344.18526.10079.297212211% 10071.54670.285% 91
Körfez% 53,76% 46,2434.18129.396110.921293195% 6764.70163.577% 88
YSK'nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

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