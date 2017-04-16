Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Kocaeli
İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıKocaeli% 59,48% 40,52166.039113.1291.301.3553.494938% 27283.939279.168% 89Başiskele% 65,61% 34,3911.3525.94962.87117461% 3517.55417.301% 84Çayırova% 61,7% 38,37.7734.82584.
|İlçe
|Evet %
|Hayır %
|Evet Oyu
|Hayır Oyu
|Toplam Seçmen
|Toplam Sandık
|Açılan Sandık
|Açılan Sandık Oranı
|Kullanılan Oy
|Geçerli Oy
|Katılım Oranı
|Kocaeli
|% 59,48
|% 40,52
|166.039
|113.129
|1.301.355
|3.494
|938
|% 27
|283.939
|279.168
|% 89
|Başiskele
|% 65,61
|% 34,39
|11.352
|5.949
|62.871
|174
|61
|% 35
|17.554
|17.301
|% 84
|Çayırova
|% 61,7
|% 38,3
|7.773
|4.825
|84.290
|212
|37
|% 17
|13.002
|12.598
|% 89
|Darıca
|% 57,34
|% 42,66
|15.942
|11.859
|133.726
|335
|80
|% 24
|28.235
|27.801
|% 89
|Derince
|% 54,16
|% 45,84
|19.460
|16.473
|101.492
|265
|108
|% 41
|36.498
|35.933
|% 89
|Dilovası
|% 60,32
|% 39,68
|5.477
|3.603
|30.065
|79
|28
|% 35
|9.316
|9.080
|% 87
|Gebze
|% 63,16
|% 36,84
|27.131
|15.824
|252.542
|638
|126
|% 20
|43.632
|42.955
|% 89
|Gölcük
|% 59,41
|% 40,59
|12.270
|8.382
|114.073
|303
|65
|% 21
|20.951
|20.652
|% 90
|İzmit
|% 54,9
|% 45,1
|23.119
|18.993
|252.790
|689
|146
|% 21
|42.828
|42.112
|% 89
|Kandıra
|% 62,82
|% 37,18
|12.915
|7.643
|37.174
|170
|117
|% 69
|20.861
|20.558
|% 88
|Karamürsel
|% 61,14
|% 38,86
|5.609
|3.565
|42.114
|124
|37
|% 30
|9.303
|9.174
|% 88
|Kartepe
|% 62,73
|% 37,27
|18.600
|11.049
|79.297
|212
|93
|% 44
|30.164
|29.649
|% 91
|Körfez
|% 56,28
|% 43,72
|6.391
|4.964
|110.921
|293
|40
|% 14
|11.595
|11.355
|% 85