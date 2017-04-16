Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Kocaeli

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıKocaeli% 59,48% 40,52166.039113.1291.301.3553.494938% 27283.939279.168% 89Başiskele% 65,61% 34,3911.3525.94962.87117461% 3517.55417.301% 84Çayırova% 61,7% 38,37.7734.82584.

Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Kocaeli

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım Oranı
Kocaeli% 59,48% 40,52166.039113.1291.301.3553.494938% 27283.939279.168% 89
Başiskele% 65,61% 34,3911.3525.94962.87117461% 3517.55417.301% 84
Çayırova% 61,7% 38,37.7734.82584.29021237% 1713.00212.598% 89
Darıca% 57,34% 42,6615.94211.859133.72633580% 2428.23527.801% 89
Derince% 54,16% 45,8419.46016.473101.492265108% 4136.49835.933% 89
Dilovası% 60,32% 39,685.4773.60330.0657928% 359.3169.080% 87
Gebze% 63,16% 36,8427.13115.824252.542638126% 2043.63242.955% 89
Gölcük% 59,41% 40,5912.2708.382114.07330365% 2120.95120.652% 90
İzmit% 54,9% 45,123.11918.993252.790689146% 2142.82842.112% 89
Kandıra% 62,82% 37,1812.9157.64337.174170117% 6920.86120.558% 88
Karamürsel% 61,14% 38,865.6093.56542.11412437% 309.3039.174% 88
Kartepe% 62,73% 37,2718.60011.04979.29721293% 4430.16429.649% 91
Körfez% 56,28% 43,726.3914.964110.92129340% 1411.59511.355% 85
YSK'nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

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