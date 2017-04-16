Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Kocaeli
İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıKocaeli% 73,25% 26,755.8462.1351.301.3553.49454% 28.1077.981% 86Başiskele% 0% 00062.8711740% 000% 0Çayırova% 0% 00084.2902120% 000% 0Darıca% 79,37% 20,6325065133.
|İlçe
|Evet %
|Hayır %
|Evet Oyu
|Hayır Oyu
|Toplam Seçmen
|Toplam Sandık
|Açılan Sandık
|Açılan Sandık Oranı
|Kullanılan Oy
|Geçerli Oy
|Katılım Oranı
|Kocaeli
|% 73,25
|% 26,75
|5.846
|2.135
|1.301.355
|3.494
|54
|% 2
|8.107
|7.981
|% 86
|Başiskele
|% 0
|% 0
|0
|0
|62.871
|174
|0
|% 0
|0
|0
|% 0
|Çayırova
|% 0
|% 0
|0
|0
|84.290
|212
|0
|% 0
|0
|0
|% 0
|Darıca
|% 79,37
|% 20,63
|250
|65
|133.726
|335
|1
|% 0
|315
|315
|% 100
|Derince
|% 74,63
|% 25,37
|50
|17
|101.492
|265
|1
|% 0
|72
|67
|% 92
|Dilovası
|% 0
|% 0
|0
|0
|30.065
|79
|0
|% 0
|0
|0
|% 0
|Gebze
|% 66,67
|% 33,33
|300
|150
|252.542
|638
|2
|% 0
|452
|450
|% 94
|Gölcük
|% 0
|% 0
|0
|0
|114.073
|303
|0
|% 0
|0
|0
|% 0
|İzmit
|% 73,11
|% 26,89
|1.071
|394
|252.790
|689
|11
|% 2
|1.517
|1.465
|% 96
|Kandıra
|% 76,18
|% 23,82
|2.868
|897
|37.174
|170
|28
|% 16
|3.797
|3.765
|% 80
|Karamürsel
|% 67,71
|% 32,29
|755
|360
|42.114
|124
|7
|% 6
|1.126
|1.115
|% 90
|Kartepe
|% 68,66
|% 31,34
|552
|252
|79.297
|212
|4
|% 2
|828
|804
|% 92
|Körfez
|% 0
|% 0
|0
|0
|110.921
|293
|0
|% 0
|0
|0
|% 0