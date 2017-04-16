Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Kocaeli

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıKocaeli% 73,25% 26,755.8462.1351.301.3553.49454% 28.1077.981% 86Başiskele% 0% 00062.8711740% 000% 0Çayırova% 0% 00084.2902120% 000% 0Darıca% 79,37% 20,6325065133.

Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Kocaeli

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım Oranı
Kocaeli% 73,25% 26,755.8462.1351.301.3553.49454% 28.1077.981% 86
Başiskele% 0% 00062.8711740% 000% 0
Çayırova% 0% 00084.2902120% 000% 0
Darıca% 79,37% 20,6325065133.7263351% 0315315% 100
Derince% 74,63% 25,375017101.4922651% 07267% 92
Dilovası% 0% 00030.065790% 000% 0
Gebze% 66,67% 33,33300150252.5426382% 0452450% 94
Gölcük% 0% 000114.0733030% 000% 0
İzmit% 73,11% 26,891.071394252.79068911% 21.5171.465% 96
Kandıra% 76,18% 23,822.86889737.17417028% 163.7973.765% 80
Karamürsel% 67,71% 32,2975536042.1141247% 61.1261.115% 90
Kartepe% 68,66% 31,3455225279.2972124% 2828804% 92
Körfez% 0% 000110.9212930% 000% 0
YSK'nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

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