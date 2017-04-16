Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Kırşehir

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıKırşehir% 53,31% 46,6972.36363.389163.309627627% 100138.283135.752% 85Merkez% 49,83% 50,1741.10441.38097.674294294% 10083.94182.484% 86Akçakent% 78,37% 21,632.0115553.

Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Kırşehir

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım Oranı
Kırşehir% 53,31% 46,6972.36363.389163.309627627% 100138.283135.752% 85
Merkez% 49,83% 50,1741.10441.38097.674294294% 10083.94182.484% 86
Akçakent% 78,37% 21,632.0115553.1122323% 1002.6022.566% 84
Akpınar% 60,91% 39,092.9161.8715.8153434% 1004.9064.787% 84
Boztepe% 42,99% 57,011.5782.0934.2792323% 1003.7493.671% 88
Çiçekdağı% 71,19% 28,816.4832.62311.1096767% 1009.3119.106% 84
Kaman% 53,13% 46,8711.2649.93727.371108108% 10021.64621.201% 79
Mucur% 58,7% 41,37.0074.93013.9497878% 10012.12811.937% 87

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