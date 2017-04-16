Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Kırşehir
İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıKırşehir% 53,26% 46,7472.34463.498163.309627627% 100138.260135.842% 85Merkez% 49,72% 50,2841.05341.50997.674294294% 10083.92782.562% 86Akçakent% 78,37% 21,632.0115553.
|İlçe
|Evet %
|Hayır %
|Evet Oyu
|Hayır Oyu
|Toplam Seçmen
|Toplam Sandık
|Açılan Sandık
|Açılan Sandık Oranı
|Kullanılan Oy
|Geçerli Oy
|Katılım Oranı
|Kırşehir
|% 53,26
|% 46,74
|72.344
|63.498
|163.309
|627
|627
|% 100
|138.260
|135.842
|% 85
|Merkez
|% 49,72
|% 50,28
|41.053
|41.509
|97.674
|294
|294
|% 100
|83.927
|82.562
|% 86
|Akçakent
|% 78,37
|% 21,63
|2.011
|555
|3.112
|23
|23
|% 100
|2.594
|2.566
|% 83
|Akpınar
|% 60,91
|% 39,09
|2.916
|1.871
|5.815
|34
|34
|% 100
|4.902
|4.787
|% 84
|Boztepe
|% 42,99
|% 57,01
|1.578
|2.093
|4.279
|23
|23
|% 100
|3.749
|3.671
|% 88
|Çiçekdağı
|% 71,19
|% 28,81
|6.483
|2.623
|11.109
|67
|67
|% 100
|9.311
|9.106
|% 84
|Kaman
|% 53,13
|% 46,87
|11.264
|9.937
|27.371
|108
|108
|% 100
|21.646
|21.201
|% 79
|Mucur
|% 58,91
|% 41,09
|7.039
|4.910
|13.949
|78
|78
|% 100
|12.131
|11.949
|% 87