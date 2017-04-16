Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Kırşehir

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıKırşehir% 53,26% 46,7472.34463.498163.309627627% 100138.260135.842% 85Merkez% 49,72% 50,2841.05341.50997.674294294% 10083.92782.562% 86Akçakent% 78,37% 21,632.0115553.

Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Kırşehir

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım Oranı
Kırşehir% 53,26% 46,7472.34463.498163.309627627% 100138.260135.842% 85
Merkez% 49,72% 50,2841.05341.50997.674294294% 10083.92782.562% 86
Akçakent% 78,37% 21,632.0115553.1122323% 1002.5942.566% 83
Akpınar% 60,91% 39,092.9161.8715.8153434% 1004.9024.787% 84
Boztepe% 42,99% 57,011.5782.0934.2792323% 1003.7493.671% 88
Çiçekdağı% 71,19% 28,816.4832.62311.1096767% 1009.3119.106% 84
Kaman% 53,13% 46,8711.2649.93727.371108108% 10021.64621.201% 79
Mucur% 58,91% 41,097.0394.91013.9497878% 10012.13111.949% 87
YSK'nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

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