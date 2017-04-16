Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Kırşehir

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıKırşehir% 53,58% 46,4272.06662.433163.309627624% 100136.889134.499% 84Merkez% 50,11% 49,8940.85240.66897.674294291% 9982.88081.520% 86Akçakent% 78,4% 21,62.0115543.

Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Kırşehir

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım Oranı
Kırşehir% 53,58% 46,4272.06662.433163.309627624% 100136.889134.499% 84
Merkez% 50,11% 49,8940.85240.66897.674294291% 9982.88081.520% 86
Akçakent% 78,4% 21,62.0115543.1122323% 1002.5922.565% 83
Akpınar% 60,91% 39,092.9171.8725.8153434% 1004.8684.789% 84
Boztepe% 42,99% 57,011.5782.0934.2792323% 1003.7493.671% 88
Çiçekdağı% 71,1% 28,96.3992.60111.1096767% 1009.2059.000% 83
Kaman% 53,65% 46,3511.2689.73527.371108108% 10021.46521.003% 78
Mucur% 58,92% 41,087.0414.91013.9497878% 10012.13011.951% 87
YSK'nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

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