Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Kırşehir
İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıKırşehir% 53,58% 46,4272.06662.433163.309627624% 100136.889134.499% 84Merkez% 50,11% 49,8940.85240.66897.674294291% 9982.88081.520% 86Akçakent% 78,4% 21,62.0115543.
|İlçe
|Evet %
|Hayır %
|Evet Oyu
|Hayır Oyu
|Toplam Seçmen
|Toplam Sandık
|Açılan Sandık
|Açılan Sandık Oranı
|Kullanılan Oy
|Geçerli Oy
|Katılım Oranı
|Kırşehir
|% 53,58
|% 46,42
|72.066
|62.433
|163.309
|627
|624
|% 100
|136.889
|134.499
|% 84
|Merkez
|% 50,11
|% 49,89
|40.852
|40.668
|97.674
|294
|291
|% 99
|82.880
|81.520
|% 86
|Akçakent
|% 78,4
|% 21,6
|2.011
|554
|3.112
|23
|23
|% 100
|2.592
|2.565
|% 83
|Akpınar
|% 60,91
|% 39,09
|2.917
|1.872
|5.815
|34
|34
|% 100
|4.868
|4.789
|% 84
|Boztepe
|% 42,99
|% 57,01
|1.578
|2.093
|4.279
|23
|23
|% 100
|3.749
|3.671
|% 88
|Çiçekdağı
|% 71,1
|% 28,9
|6.399
|2.601
|11.109
|67
|67
|% 100
|9.205
|9.000
|% 83
|Kaman
|% 53,65
|% 46,35
|11.268
|9.735
|27.371
|108
|108
|% 100
|21.465
|21.003
|% 78
|Mucur
|% 58,92
|% 41,08
|7.041
|4.910
|13.949
|78
|78
|% 100
|12.130
|11.951
|% 87