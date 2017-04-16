Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Kırşehir
İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıKırşehir% 53,58% 46,4271.73962.149163.309627621% 99136.200133.888% 84Merkez% 50,13% 49,8740.87140.65297.674294291% 9982.87981.523% 86Akçakent% 78,4% 21,62.0115543.
|İlçe
|Evet %
|Hayır %
|Evet Oyu
|Hayır Oyu
|Toplam Seçmen
|Toplam Sandık
|Açılan Sandık
|Açılan Sandık Oranı
|Kullanılan Oy
|Geçerli Oy
|Katılım Oranı
|Kırşehir
|% 53,58
|% 46,42
|71.739
|62.149
|163.309
|627
|621
|% 99
|136.200
|133.888
|% 84
|Merkez
|% 50,13
|% 49,87
|40.871
|40.652
|97.674
|294
|291
|% 99
|82.879
|81.523
|% 86
|Akçakent
|% 78,4
|% 21,6
|2.011
|554
|3.112
|23
|23
|% 100
|2.592
|2.565
|% 83
|Akpınar
|% 61,05
|% 38,95
|2.922
|1.864
|5.815
|34
|34
|% 100
|4.831
|4.786
|% 83
|Boztepe
|% 42,91
|% 57,09
|1.573
|2.093
|4.279
|23
|23
|% 100
|3.741
|3.666
|% 87
|Çiçekdağı
|% 71,09
|% 28,91
|6.399
|2.602
|11.109
|67
|67
|% 100
|9.199
|9.001
|% 83
|Kaman
|% 53,56
|% 46,44
|10.922
|9.470
|27.371
|108
|105
|% 97
|20.830
|20.392
|% 79
|Mucur
|% 58,9
|% 41,1
|7.041
|4.914
|13.949
|78
|78
|% 100
|12.128
|11.955
|% 87