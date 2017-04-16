Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Kırşehir

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıKırşehir% 53,58% 46,4271.73962.149163.309627621% 99136.200133.888% 84Merkez% 50,13% 49,8740.87140.65297.674294291% 9982.87981.523% 86Akçakent% 78,4% 21,62.0115543.

Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Kırşehir

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım Oranı
Kırşehir% 53,58% 46,4271.73962.149163.309627621% 99136.200133.888% 84
Merkez% 50,13% 49,8740.87140.65297.674294291% 9982.87981.523% 86
Akçakent% 78,4% 21,62.0115543.1122323% 1002.5922.565% 83
Akpınar% 61,05% 38,952.9221.8645.8153434% 1004.8314.786% 83
Boztepe% 42,91% 57,091.5732.0934.2792323% 1003.7413.666% 87
Çiçekdağı% 71,09% 28,916.3992.60211.1096767% 1009.1999.001% 83
Kaman% 53,56% 46,4410.9229.47027.371108105% 9720.83020.392% 79
Mucur% 58,9% 41,17.0414.91413.9497878% 10012.12811.955% 87
YSK'nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

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