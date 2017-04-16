Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Kırşehir

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıKırşehir% 55,93% 44,0740.32031.772163.309627392% 6373.20072.092% 85Merkez% 50,95% 49,0519.51818.79197.674294150% 5138.91038.309% 86Akçakent% 77,56% 22,441.5104373.

Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Kırşehir

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım Oranı
Kırşehir% 55,93% 44,0740.32031.772163.309627392% 6373.20072.092% 85
Merkez% 50,95% 49,0519.51818.79197.674294150% 5138.91038.309% 86
Akçakent% 77,56% 22,441.5104373.1122316% 701.9741.947% 82
Akpınar% 61,15% 38,852.9281.8605.8153434% 1004.8184.788% 83
Boztepe% 42,91% 57,091.5732.0934.2792323% 1003.7393.666% 87
Çiçekdağı% 71,03% 28,975.8272.37711.1096763% 948.3758.204% 83
Kaman% 56,88% 43,123.0142.28527.37110840% 375.3715.299% 81
Mucur% 60,23% 39,775.9503.92913.9497866% 8510.0139.879% 87
YSK'nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

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