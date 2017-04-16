Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Kırşehir
İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıKırşehir% 55,93% 44,0740.32031.772163.309627392% 6373.20072.092% 85Merkez% 50,95% 49,0519.51818.79197.674294150% 5138.91038.309% 86Akçakent% 77,56% 22,441.5104373.
|İlçe
|Evet %
|Hayır %
|Evet Oyu
|Hayır Oyu
|Toplam Seçmen
|Toplam Sandık
|Açılan Sandık
|Açılan Sandık Oranı
|Kullanılan Oy
|Geçerli Oy
|Katılım Oranı
|Kırşehir
|% 55,93
|% 44,07
|40.320
|31.772
|163.309
|627
|392
|% 63
|73.200
|72.092
|% 85
|Merkez
|% 50,95
|% 49,05
|19.518
|18.791
|97.674
|294
|150
|% 51
|38.910
|38.309
|% 86
|Akçakent
|% 77,56
|% 22,44
|1.510
|437
|3.112
|23
|16
|% 70
|1.974
|1.947
|% 82
|Akpınar
|% 61,15
|% 38,85
|2.928
|1.860
|5.815
|34
|34
|% 100
|4.818
|4.788
|% 83
|Boztepe
|% 42,91
|% 57,09
|1.573
|2.093
|4.279
|23
|23
|% 100
|3.739
|3.666
|% 87
|Çiçekdağı
|% 71,03
|% 28,97
|5.827
|2.377
|11.109
|67
|63
|% 94
|8.375
|8.204
|% 83
|Kaman
|% 56,88
|% 43,12
|3.014
|2.285
|27.371
|108
|40
|% 37
|5.371
|5.299
|% 81
|Mucur
|% 60,23
|% 39,77
|5.950
|3.929
|13.949
|78
|66
|% 85
|10.013
|9.879
|% 87