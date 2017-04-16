Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Kırşehir

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıKırşehir% 57,08% 42,9228.53321.459163.309627310% 4950.77149.992% 85Merkez% 51,36% 48,6411.19810.60697.67429497% 3322.16321.804% 86Akçakent% 79,77% 20,231.3293373.

Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Kırşehir

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım Oranı
Kırşehir% 57,08% 42,9228.53321.459163.309627310% 4950.77149.992% 85
Merkez% 51,36% 48,6411.19810.60697.67429497% 3322.16321.804% 86
Akçakent% 79,77% 20,231.3293373.1122315% 651.6831.666% 82
Akpınar% 61,15% 38,852.9281.8605.8153434% 1004.8184.788% 83
Boztepe% 42,62% 57,381.4091.8974.2792322% 963.3733.306% 87
Çiçekdağı% 71,88% 28,123.8641.51211.1096748% 725.4955.376% 82
Kaman% 56,75% 43,252.9052.21427.37110837% 345.1925.119% 81
Mucur% 61,77% 38,234.9003.03313.9497857% 738.0477.933% 87
YSK'nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

Yüksek Seçim Kurulu, Çiçekdağı, Akçakent, Kırşehir, Akpınar, Boztepe, Mucur, Kaman, Ysk, Sandık