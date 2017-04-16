Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Kırşehir
İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıKırşehir% 57,08% 42,9228.53321.459163.309627310% 4950.77149.992% 85Merkez% 51,36% 48,6411.19810.60697.67429497% 3322.16321.804% 86Akçakent% 79,77% 20,231.3293373.
|İlçe
|Evet %
|Hayır %
|Evet Oyu
|Hayır Oyu
|Toplam Seçmen
|Toplam Sandık
|Açılan Sandık
|Açılan Sandık Oranı
|Kullanılan Oy
|Geçerli Oy
|Katılım Oranı
|Kırşehir
|% 57,08
|% 42,92
|28.533
|21.459
|163.309
|627
|310
|% 49
|50.771
|49.992
|% 85
|Merkez
|% 51,36
|% 48,64
|11.198
|10.606
|97.674
|294
|97
|% 33
|22.163
|21.804
|% 86
|Akçakent
|% 79,77
|% 20,23
|1.329
|337
|3.112
|23
|15
|% 65
|1.683
|1.666
|% 82
|Akpınar
|% 61,15
|% 38,85
|2.928
|1.860
|5.815
|34
|34
|% 100
|4.818
|4.788
|% 83
|Boztepe
|% 42,62
|% 57,38
|1.409
|1.897
|4.279
|23
|22
|% 96
|3.373
|3.306
|% 87
|Çiçekdağı
|% 71,88
|% 28,12
|3.864
|1.512
|11.109
|67
|48
|% 72
|5.495
|5.376
|% 82
|Kaman
|% 56,75
|% 43,25
|2.905
|2.214
|27.371
|108
|37
|% 34
|5.192
|5.119
|% 81
|Mucur
|% 61,77
|% 38,23
|4.900
|3.033
|13.949
|78
|57
|% 73
|8.047
|7.933
|% 87