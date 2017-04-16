Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Kırşehir

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıKırşehir% 58,58% 41,4217.09712.091163.309627230% 3729.65529.188% 85Merkez% 52,47% 47,535.3224.82097.67429459% 2010.29910.142% 86Akçakent% 77,88% 22,129472693.1122312% 521.

Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Kırşehir

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım Oranı
Kırşehir% 58,58% 41,4217.09712.091163.309627230% 3729.65529.188% 85
Merkez% 52,47% 47,535.3224.82097.67429459% 2010.29910.142% 86
Akçakent% 77,88% 22,129472693.1122312% 521.2311.216% 82
Akpınar% 61,43% 38,572.3011.4455.8153429% 853.7763.746% 81
Boztepe% 39,89% 60,119671.4574.2792318% 782.4662.424% 88
Çiçekdağı% 71,52% 28,482.44997511.1096739% 583.5003.424% 81
Kaman% 61,34% 38,661.8881.19027.37110827% 253.1343.078% 82
Mucur% 62,49% 37,513.2231.93513.9497846% 595.2495.158% 88
YSK'nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

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