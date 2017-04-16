Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Kırşehir
İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıKırşehir% 58,58% 41,4217.09712.091163.309627230% 3729.65529.188% 85Merkez% 52,47% 47,535.3224.82097.67429459% 2010.29910.142% 86Akçakent% 77,88% 22,129472693.1122312% 521.
|İlçe
|Evet %
|Hayır %
|Evet Oyu
|Hayır Oyu
|Toplam Seçmen
|Toplam Sandık
|Açılan Sandık
|Açılan Sandık Oranı
|Kullanılan Oy
|Geçerli Oy
|Katılım Oranı
|Kırşehir
|% 58,58
|% 41,42
|17.097
|12.091
|163.309
|627
|230
|% 37
|29.655
|29.188
|% 85
|Merkez
|% 52,47
|% 47,53
|5.322
|4.820
|97.674
|294
|59
|% 20
|10.299
|10.142
|% 86
|Akçakent
|% 77,88
|% 22,12
|947
|269
|3.112
|23
|12
|% 52
|1.231
|1.216
|% 82
|Akpınar
|% 61,43
|% 38,57
|2.301
|1.445
|5.815
|34
|29
|% 85
|3.776
|3.746
|% 81
|Boztepe
|% 39,89
|% 60,11
|967
|1.457
|4.279
|23
|18
|% 78
|2.466
|2.424
|% 88
|Çiçekdağı
|% 71,52
|% 28,48
|2.449
|975
|11.109
|67
|39
|% 58
|3.500
|3.424
|% 81
|Kaman
|% 61,34
|% 38,66
|1.888
|1.190
|27.371
|108
|27
|% 25
|3.134
|3.078
|% 82
|Mucur
|% 62,49
|% 37,51
|3.223
|1.935
|13.949
|78
|46
|% 59
|5.249
|5.158
|% 88