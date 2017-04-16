Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Kırşehir
İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıKırşehir% 61,72% 38,287.1774.452163.309627143% 2311.81311.629% 85Merkez% 56,27% 43,731.8091.40697.67429434% 123.2533.215% 85Akçakent% 74,87% 25,134411483.
|İlçe
|Evet %
|Hayır %
|Evet Oyu
|Hayır Oyu
|Toplam Seçmen
|Toplam Sandık
|Açılan Sandık
|Açılan Sandık Oranı
|Kullanılan Oy
|Geçerli Oy
|Katılım Oranı
|Kırşehir
|% 61,72
|% 38,28
|7.177
|4.452
|163.309
|627
|143
|% 23
|11.813
|11.629
|% 85
|Merkez
|% 56,27
|% 43,73
|1.809
|1.406
|97.674
|294
|34
|% 12
|3.253
|3.215
|% 85
|Akçakent
|% 74,87
|% 25,13
|441
|148
|3.112
|23
|8
|% 35
|593
|589
|% 81
|Akpınar
|% 65,78
|% 34,22
|963
|501
|5.815
|34
|17
|% 50
|1.483
|1.464
|% 84
|Boztepe
|% 37,54
|% 62,46
|419
|697
|4.279
|23
|11
|% 48
|1.126
|1.116
|% 90
|Çiçekdağı
|% 73,9
|% 26,1
|1.540
|544
|11.109
|67
|29
|% 43
|2.130
|2.084
|% 79
|Kaman
|% 63,22
|% 36,78
|416
|242
|27.371
|108
|10
|% 9
|672
|658
|% 85
|Mucur
|% 63,48
|% 36,52
|1.589
|914
|13.949
|78
|34
|% 44
|2.556
|2.503
|% 91