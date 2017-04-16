Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Kırşehir

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıKırşehir% 61,72% 38,287.1774.452163.309627143% 2311.81311.629% 85Merkez% 56,27% 43,731.8091.40697.67429434% 123.2533.215% 85Akçakent% 74,87% 25,134411483.

Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Kırşehir

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım Oranı
Kırşehir% 61,72% 38,287.1774.452163.309627143% 2311.81311.629% 85
Merkez% 56,27% 43,731.8091.40697.67429434% 123.2533.215% 85
Akçakent% 74,87% 25,134411483.112238% 35593589% 81
Akpınar% 65,78% 34,229635015.8153417% 501.4831.464% 84
Boztepe% 37,54% 62,464196974.2792311% 481.1261.116% 90
Çiçekdağı% 73,9% 26,11.54054411.1096729% 432.1302.084% 79
Kaman% 63,22% 36,7841624227.37110810% 9672658% 85
Mucur% 63,48% 36,521.58991413.9497834% 442.5562.503% 91
YSK'nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

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