Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Kırşehir
İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıKırşehir% 65,46% 34,542.7481.450163.30962776% 124.2844.198% 88Merkez% 64,24% 35,7642423697.67429413% 4669660% 93Akçakent% 74,44% 25,56265913.
|İlçe
|Evet %
|Hayır %
|Evet Oyu
|Hayır Oyu
|Toplam Seçmen
|Toplam Sandık
|Açılan Sandık
|Açılan Sandık Oranı
|Kullanılan Oy
|Geçerli Oy
|Katılım Oranı
|Kırşehir
|% 65,46
|% 34,54
|2.748
|1.450
|163.309
|627
|76
|% 12
|4.284
|4.198
|% 88
|Merkez
|% 64,24
|% 35,76
|424
|236
|97.674
|294
|13
|% 4
|669
|660
|% 93
|Akçakent
|% 74,44
|% 25,56
|265
|91
|3.112
|23
|6
|% 26
|360
|356
|% 79
|Akpınar
|% 68,71
|% 31,29
|235
|107
|5.815
|34
|6
|% 18
|359
|342
|% 88
|Boztepe
|% 41,63
|% 58,37
|102
|143
|4.279
|23
|3
|% 13
|248
|245
|% 90
|Çiçekdağı
|% 72,95
|% 27,05
|820
|304
|11.109
|67
|19
|% 28
|1.141
|1.124
|% 82
|Kaman
|% 59,86
|% 40,14
|170
|114
|27.371
|108
|5
|% 5
|294
|284
|% 90
|Mucur
|% 61,67
|% 38,33
|732
|455
|13.949
|78
|24
|% 31
|1.213
|1.187
|% 93