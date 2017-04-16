Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Kırşehir

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıKırşehir% 65,46% 34,542.7481.450163.30962776% 124.2844.198% 88Merkez% 64,24% 35,7642423697.67429413% 4669660% 93Akçakent% 74,44% 25,56265913.

Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Kırşehir

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım Oranı
Kırşehir% 65,46% 34,542.7481.450163.30962776% 124.2844.198% 88
Merkez% 64,24% 35,7642423697.67429413% 4669660% 93
Akçakent% 74,44% 25,56265913.112236% 26360356% 79
Akpınar% 68,71% 31,292351075.815346% 18359342% 88
Boztepe% 41,63% 58,371021434.279233% 13248245% 90
Çiçekdağı% 72,95% 27,0582030411.1096719% 281.1411.124% 82
Kaman% 59,86% 40,1417011427.3711085% 5294284% 90
Mucur% 61,67% 38,3373245513.9497824% 311.2131.187% 93
YSK'nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

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