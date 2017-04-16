Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Kırklareli

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıKırklareli% 28,63% 71,3768.468170.688270.019806806% 100242.984239.156% 90Merkez% 33,05% 66,9520.31641.14870.585206206% 10062.40961.464% 88Babaeski% 22,67% 77,337.76726.

Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Kırklareli

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım Oranı
Kırklareli% 28,63% 71,3768.468170.688270.019806806% 100242.984239.156% 90
Merkez% 33,05% 66,9520.31641.14870.585206206% 10062.40961.464% 88
Babaeski% 22,67% 77,337.76726.49338.604117117% 10034.84034.260% 90
Demirköy% 44,63% 55,372.4553.0466.5082828% 1005.6605.501% 87
Kofçaz% 35,98% 64,026571.1692.0851818% 1001.8791.826% 90
Lüleburgaz% 27,02% 72,9827.22573.534111.981307307% 100102.221100.759% 91
Pehlivanköy% 28,54% 71,468112.0313.2231313% 1002.8872.842% 90
Pınarhisar% 30,39% 69,613.9339.00714.7984747% 10013.17712.940% 89
Vize% 27,11% 72,895.30414.26022.2357070% 10019.91119.564% 90

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