Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Kırklareli
İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıKırklareli% 28,63% 71,3768.468170.688270.019806806% 100242.984239.156% 90Merkez% 33,05% 66,9520.31641.14870.585206206% 10062.40961.464% 88Babaeski% 22,67% 77,337.76726.
|İlçe
|Evet %
|Hayır %
|Evet Oyu
|Hayır Oyu
|Toplam Seçmen
|Toplam Sandık
|Açılan Sandık
|Açılan Sandık Oranı
|Kullanılan Oy
|Geçerli Oy
|Katılım Oranı
|Kırklareli
|% 28,63
|% 71,37
|68.468
|170.688
|270.019
|806
|806
|% 100
|242.984
|239.156
|% 90
|Merkez
|% 33,05
|% 66,95
|20.316
|41.148
|70.585
|206
|206
|% 100
|62.409
|61.464
|% 88
|Babaeski
|% 22,67
|% 77,33
|7.767
|26.493
|38.604
|117
|117
|% 100
|34.840
|34.260
|% 90
|Demirköy
|% 44,63
|% 55,37
|2.455
|3.046
|6.508
|28
|28
|% 100
|5.660
|5.501
|% 87
|Kofçaz
|% 35,98
|% 64,02
|657
|1.169
|2.085
|18
|18
|% 100
|1.879
|1.826
|% 90
|Lüleburgaz
|% 27,02
|% 72,98
|27.225
|73.534
|111.981
|307
|307
|% 100
|102.221
|100.759
|% 91
|Pehlivanköy
|% 28,54
|% 71,46
|811
|2.031
|3.223
|13
|13
|% 100
|2.887
|2.842
|% 90
|Pınarhisar
|% 30,39
|% 69,61
|3.933
|9.007
|14.798
|47
|47
|% 100
|13.177
|12.940
|% 89
|Vize
|% 27,11
|% 72,89
|5.304
|14.260
|22.235
|70
|70
|% 100
|19.911
|19.564
|% 90