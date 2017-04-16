Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Kırklareli

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıKırklareli% 28,69% 71,3167.091166.784270.019806786% 98237.558233.875% 90Merkez% 33,15% 66,8519.83840.00570.585206200% 9760.76159.843% 88Babaeski% 22,73% 77,277.50625.52238.

Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Kırklareli

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım Oranı
Kırklareli% 28,69% 71,3167.091166.784270.019806786% 98237.558233.875% 90
Merkez% 33,15% 66,8519.83840.00570.585206200% 9760.76159.843% 88
Babaeski% 22,73% 77,277.50625.52238.604117112% 9633.57333.028% 90
Demirköy% 44,63% 55,372.4553.0466.5082828% 1005.6405.501% 87
Kofçaz% 35,98% 64,026571.1692.0851818% 1001.8791.826% 90
Lüleburgaz% 26,98% 73,0227.08773.326111.981307306% 100101.865100.413% 91
Pehlivanköy% 28,54% 71,468112.0313.2231313% 1002.8872.842% 90
Pınarhisar% 30,39% 69,613.9339.00714.7984747% 10013.17712.940% 89
Vize% 27,48% 72,524.80412.67822.2357062% 8917.77617.482% 90
YSK'nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

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