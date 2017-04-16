Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Kırklareli
İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıKırklareli% 28,69% 71,3167.091166.784270.019806786% 98237.558233.875% 90Merkez% 33,15% 66,8519.83840.00570.585206200% 9760.76159.843% 88Babaeski% 22,73% 77,277.50625.52238.
|İlçe
|Evet %
|Hayır %
|Evet Oyu
|Hayır Oyu
|Toplam Seçmen
|Toplam Sandık
|Açılan Sandık
|Açılan Sandık Oranı
|Kullanılan Oy
|Geçerli Oy
|Katılım Oranı
|Kırklareli
|% 28,69
|% 71,31
|67.091
|166.784
|270.019
|806
|786
|% 98
|237.558
|233.875
|% 90
|Merkez
|% 33,15
|% 66,85
|19.838
|40.005
|70.585
|206
|200
|% 97
|60.761
|59.843
|% 88
|Babaeski
|% 22,73
|% 77,27
|7.506
|25.522
|38.604
|117
|112
|% 96
|33.573
|33.028
|% 90
|Demirköy
|% 44,63
|% 55,37
|2.455
|3.046
|6.508
|28
|28
|% 100
|5.640
|5.501
|% 87
|Kofçaz
|% 35,98
|% 64,02
|657
|1.169
|2.085
|18
|18
|% 100
|1.879
|1.826
|% 90
|Lüleburgaz
|% 26,98
|% 73,02
|27.087
|73.326
|111.981
|307
|306
|% 100
|101.865
|100.413
|% 91
|Pehlivanköy
|% 28,54
|% 71,46
|811
|2.031
|3.223
|13
|13
|% 100
|2.887
|2.842
|% 90
|Pınarhisar
|% 30,39
|% 69,61
|3.933
|9.007
|14.798
|47
|47
|% 100
|13.177
|12.940
|% 89
|Vize
|% 27,48
|% 72,52
|4.804
|12.678
|22.235
|70
|62
|% 89
|17.776
|17.482
|% 90