Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Kırklareli
İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıKırklareli% 28,58% 71,4265.942164.749270.019806777% 96234.318230.691% 90Merkez% 33,17% 66,8319.73539.75370.585206199% 9760.39059.488% 88Babaeski% 22,73% 77,277.50625.52238.
|İlçe
|Evet %
|Hayır %
|Evet Oyu
|Hayır Oyu
|Toplam Seçmen
|Toplam Sandık
|Açılan Sandık
|Açılan Sandık Oranı
|Kullanılan Oy
|Geçerli Oy
|Katılım Oranı
|Kırklareli
|% 28,58
|% 71,42
|65.942
|164.749
|270.019
|806
|777
|% 96
|234.318
|230.691
|% 90
|Merkez
|% 33,17
|% 66,83
|19.735
|39.753
|70.585
|206
|199
|% 97
|60.390
|59.488
|% 88
|Babaeski
|% 22,73
|% 77,27
|7.506
|25.522
|38.604
|117
|112
|% 96
|33.572
|33.028
|% 90
|Demirköy
|% 44,63
|% 55,37
|2.455
|3.046
|6.508
|28
|28
|% 100
|5.639
|5.501
|% 87
|Kofçaz
|% 35,98
|% 64,02
|657
|1.169
|2.085
|18
|18
|% 100
|1.879
|1.826
|% 90
|Lüleburgaz
|% 26,71
|% 73,29
|26.239
|71.990
|111.981
|307
|300
|% 98
|99.653
|98.229
|% 91
|Pehlivanköy
|% 28,54
|% 71,46
|811
|2.031
|3.223
|13
|13
|% 100
|2.887
|2.842
|% 90
|Pınarhisar
|% 30,4
|% 69,6
|3.935
|9.007
|14.798
|47
|47
|% 100
|13.179
|12.942
|% 89
|Vize
|% 27,35
|% 72,65
|4.604
|12.231
|22.235
|70
|60
|% 86
|17.119
|16.835
|% 90