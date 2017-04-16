Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Kırklareli

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıKırklareli% 28,58% 71,4265.942164.749270.019806777% 96234.318230.691% 90Merkez% 33,17% 66,8319.73539.75370.585206199% 9760.39059.488% 88Babaeski% 22,73% 77,277.50625.52238.

Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Kırklareli

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım Oranı
Kırklareli% 28,58% 71,4265.942164.749270.019806777% 96234.318230.691% 90
Merkez% 33,17% 66,8319.73539.75370.585206199% 9760.39059.488% 88
Babaeski% 22,73% 77,277.50625.52238.604117112% 9633.57233.028% 90
Demirköy% 44,63% 55,372.4553.0466.5082828% 1005.6395.501% 87
Kofçaz% 35,98% 64,026571.1692.0851818% 1001.8791.826% 90
Lüleburgaz% 26,71% 73,2926.23971.990111.981307300% 9899.65398.229% 91
Pehlivanköy% 28,54% 71,468112.0313.2231313% 1002.8872.842% 90
Pınarhisar% 30,4% 69,63.9359.00714.7984747% 10013.17912.942% 89
Vize% 27,35% 72,654.60412.23122.2357060% 8617.11916.835% 90
YSK'nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

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