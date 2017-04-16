Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Kırklareli

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıKırklareli% 28,69% 71,3162.190154.548270.019806732% 91220.070216.738% 90Merkez% 33,23% 66,7718.67237.51870.585206187% 9157.01556.190% 88Babaeski% 22,76% 77,247.21524.48438.

Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Kırklareli

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım Oranı
Kırklareli% 28,69% 71,3162.190154.548270.019806732% 91220.070216.738% 90
Merkez% 33,23% 66,7718.67237.51870.585206187% 9157.01556.190% 88
Babaeski% 22,76% 77,247.21524.48438.604117107% 9132.20031.699% 90
Demirköy% 44,69% 55,312.4553.0396.5082828% 1005.6255.494% 86
Kofçaz% 38,88% 61,127101.1162.0851818% 1001.8651.826% 89
Lüleburgaz% 26,65% 73,3524.18366.566111.981307278% 9192.05490.749% 91
Pehlivanköy% 28,54% 71,468112.0313.2231313% 1002.8872.842% 90
Pınarhisar% 30,64% 69,363.9318.89914.7984747% 10013.05912.830% 88
Vize% 27,89% 72,114.21310.89522.2357054% 7715.36515.108% 89
YSK'nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

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