Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Kırklareli
İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıKırklareli% 28,69% 71,3162.190154.548270.019806732% 91220.070216.738% 90Merkez% 33,23% 66,7718.67237.51870.585206187% 9157.01556.190% 88Babaeski% 22,76% 77,247.21524.48438.
|İlçe
|Evet %
|Hayır %
|Evet Oyu
|Hayır Oyu
|Toplam Seçmen
|Toplam Sandık
|Açılan Sandık
|Açılan Sandık Oranı
|Kullanılan Oy
|Geçerli Oy
|Katılım Oranı
|Kırklareli
|% 28,69
|% 71,31
|62.190
|154.548
|270.019
|806
|732
|% 91
|220.070
|216.738
|% 90
|Merkez
|% 33,23
|% 66,77
|18.672
|37.518
|70.585
|206
|187
|% 91
|57.015
|56.190
|% 88
|Babaeski
|% 22,76
|% 77,24
|7.215
|24.484
|38.604
|117
|107
|% 91
|32.200
|31.699
|% 90
|Demirköy
|% 44,69
|% 55,31
|2.455
|3.039
|6.508
|28
|28
|% 100
|5.625
|5.494
|% 86
|Kofçaz
|% 38,88
|% 61,12
|710
|1.116
|2.085
|18
|18
|% 100
|1.865
|1.826
|% 89
|Lüleburgaz
|% 26,65
|% 73,35
|24.183
|66.566
|111.981
|307
|278
|% 91
|92.054
|90.749
|% 91
|Pehlivanköy
|% 28,54
|% 71,46
|811
|2.031
|3.223
|13
|13
|% 100
|2.887
|2.842
|% 90
|Pınarhisar
|% 30,64
|% 69,36
|3.931
|8.899
|14.798
|47
|47
|% 100
|13.059
|12.830
|% 88
|Vize
|% 27,89
|% 72,11
|4.213
|10.895
|22.235
|70
|54
|% 77
|15.365
|15.108
|% 89