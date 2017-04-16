Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Kırklareli
İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıKırklareli% 28,7% 71,357.045141.687270.019806677% 84201.783198.732% 90Merkez% 32,84% 67,1617.36035.50270.585206177% 8653.64252.862% 88Babaeski% 22,57% 77,436.55022.47738.
|İlçe
|Evet %
|Hayır %
|Evet Oyu
|Hayır Oyu
|Toplam Seçmen
|Toplam Sandık
|Açılan Sandık
|Açılan Sandık Oranı
|Kullanılan Oy
|Geçerli Oy
|Katılım Oranı
|Kırklareli
|% 28,7
|% 71,3
|57.045
|141.687
|270.019
|806
|677
|% 84
|201.783
|198.732
|% 90
|Merkez
|% 32,84
|% 67,16
|17.360
|35.502
|70.585
|206
|177
|% 86
|53.642
|52.862
|% 88
|Babaeski
|% 22,57
|% 77,43
|6.550
|22.477
|38.604
|117
|98
|% 84
|29.474
|29.027
|% 90
|Demirköy
|% 44,69
|% 55,31
|2.455
|3.039
|6.508
|28
|28
|% 100
|5.625
|5.494
|% 86
|Kofçaz
|% 38,95
|% 61,05
|712
|1.116
|2.085
|18
|18
|% 100
|1.862
|1.828
|% 89
|Lüleburgaz
|% 26,68
|% 73,32
|21.099
|57.984
|111.981
|307
|243
|% 79
|80.219
|79.083
|% 91
|Pehlivanköy
|% 28,54
|% 71,46
|811
|2.031
|3.223
|13
|13
|% 100
|2.887
|2.842
|% 90
|Pınarhisar
|% 30,64
|% 69,36
|3.932
|8.899
|14.798
|47
|47
|% 100
|13.060
|12.831
|% 88
|Vize
|% 27,94
|% 72,06
|4.126
|10.639
|22.235
|70
|53
|% 76
|15.014
|14.765
|% 89