Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Kırklareli

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıKırklareli% 28,7% 71,357.045141.687270.019806677% 84201.783198.732% 90Merkez% 32,84% 67,1617.36035.50270.585206177% 8653.64252.862% 88Babaeski% 22,57% 77,436.55022.47738.

Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Kırklareli

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım Oranı
Kırklareli% 28,7% 71,357.045141.687270.019806677% 84201.783198.732% 90
Merkez% 32,84% 67,1617.36035.50270.585206177% 8653.64252.862% 88
Babaeski% 22,57% 77,436.55022.47738.60411798% 8429.47429.027% 90
Demirköy% 44,69% 55,312.4553.0396.5082828% 1005.6255.494% 86
Kofçaz% 38,95% 61,057121.1162.0851818% 1001.8621.828% 89
Lüleburgaz% 26,68% 73,3221.09957.984111.981307243% 7980.21979.083% 91
Pehlivanköy% 28,54% 71,468112.0313.2231313% 1002.8872.842% 90
Pınarhisar% 30,64% 69,363.9328.89914.7984747% 10013.06012.831% 88
Vize% 27,94% 72,064.12610.63922.2357053% 7615.01414.765% 89
YSK'nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

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