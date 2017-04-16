Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Kırklareli

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıKırklareli% 30,66% 69,3425.97158.737270.019806314% 3986.19984.708% 89Merkez% 35,26% 64,749.17416.84170.58520692% 4526.38526.015% 88Babaeski% 23,92% 76,082.7358.70038.

Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Kırklareli

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım Oranı
Kırklareli% 30,66% 69,3425.97158.737270.019806314% 3986.19984.708% 89
Merkez% 35,26% 64,749.17416.84170.58520692% 4526.38526.015% 88
Babaeski% 23,92% 76,082.7358.70038.60411740% 3411.61711.435% 89
Demirköy% 45,47% 54,539631.1556.5082814% 502.1902.118% 88
Kofçaz% 45,33% 54,676417732.0851814% 781.4471.414% 89
Lüleburgaz% 26,91% 73,096.98218.968111.98130785% 2826.37325.950% 92
Pehlivanköy% 27,2% 72,83228623.223136% 461.2901.184% 97
Pınarhisar% 33,17% 66,832.5145.06414.7984729% 627.7167.578% 88
Vize% 29,29% 70,712.6406.37422.2357034% 499.1819.014% 90
YSK'nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

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