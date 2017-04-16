Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Kırklareli
İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıKırklareli% 30,66% 69,3425.97158.737270.019806314% 3986.19984.708% 89Merkez% 35,26% 64,749.17416.84170.58520692% 4526.38526.015% 88Babaeski% 23,92% 76,082.7358.70038.
|İlçe
|Evet %
|Hayır %
|Evet Oyu
|Hayır Oyu
|Toplam Seçmen
|Toplam Sandık
|Açılan Sandık
|Açılan Sandık Oranı
|Kullanılan Oy
|Geçerli Oy
|Katılım Oranı
|Kırklareli
|% 30,66
|% 69,34
|25.971
|58.737
|270.019
|806
|314
|% 39
|86.199
|84.708
|% 89
|Merkez
|% 35,26
|% 64,74
|9.174
|16.841
|70.585
|206
|92
|% 45
|26.385
|26.015
|% 88
|Babaeski
|% 23,92
|% 76,08
|2.735
|8.700
|38.604
|117
|40
|% 34
|11.617
|11.435
|% 89
|Demirköy
|% 45,47
|% 54,53
|963
|1.155
|6.508
|28
|14
|% 50
|2.190
|2.118
|% 88
|Kofçaz
|% 45,33
|% 54,67
|641
|773
|2.085
|18
|14
|% 78
|1.447
|1.414
|% 89
|Lüleburgaz
|% 26,91
|% 73,09
|6.982
|18.968
|111.981
|307
|85
|% 28
|26.373
|25.950
|% 92
|Pehlivanköy
|% 27,2
|% 72,8
|322
|862
|3.223
|13
|6
|% 46
|1.290
|1.184
|% 97
|Pınarhisar
|% 33,17
|% 66,83
|2.514
|5.064
|14.798
|47
|29
|% 62
|7.716
|7.578
|% 88
|Vize
|% 29,29
|% 70,71
|2.640
|6.374
|22.235
|70
|34
|% 49
|9.181
|9.014
|% 90