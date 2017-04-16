Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Kırklareli
İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıKırklareli% 30,13% 69,8715.36535.639270.019806205% 2551.84151.004% 89Merkez% 34,54% 65,465.1779.81070.58520657% 2815.21714.987% 87Babaeski% 23,49% 76,511.6705.44038.
|İlçe
|Evet %
|Hayır %
|Evet Oyu
|Hayır Oyu
|Toplam Seçmen
|Toplam Sandık
|Açılan Sandık
|Açılan Sandık Oranı
|Kullanılan Oy
|Geçerli Oy
|Katılım Oranı
|Kırklareli
|% 30,13
|% 69,87
|15.365
|35.639
|270.019
|806
|205
|% 25
|51.841
|51.004
|% 89
|Merkez
|% 34,54
|% 65,46
|5.177
|9.810
|70.585
|206
|57
|% 28
|15.217
|14.987
|% 87
|Babaeski
|% 23,49
|% 76,51
|1.670
|5.440
|38.604
|117
|26
|% 22
|7.222
|7.110
|% 89
|Demirköy
|% 42,65
|% 57,35
|702
|944
|6.508
|28
|12
|% 43
|1.684
|1.646
|% 90
|Kofçaz
|% 45,03
|% 54,97
|439
|536
|2.085
|18
|11
|% 61
|997
|975
|% 89
|Lüleburgaz
|% 24,32
|% 75,68
|3.708
|11.538
|111.981
|307
|52
|% 17
|15.443
|15.246
|% 91
|Pehlivanköy
|% 31,73
|% 68,27
|125
|269
|3.223
|13
|3
|% 23
|423
|394
|% 99
|Pınarhisar
|% 33,55
|% 66,45
|2.054
|4.069
|14.798
|47
|24
|% 51
|6.232
|6.123
|% 88
|Vize
|% 32,94
|% 67,06
|1.490
|3.033
|22.235
|70
|20
|% 29
|4.623
|4.523
|% 90