Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Kırklareli

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıKırklareli% 30,13% 69,8715.36535.639270.019806205% 2551.84151.004% 89Merkez% 34,54% 65,465.1779.81070.58520657% 2815.21714.987% 87Babaeski% 23,49% 76,511.6705.44038.

Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Kırklareli

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım Oranı
Kırklareli% 30,13% 69,8715.36535.639270.019806205% 2551.84151.004% 89
Merkez% 34,54% 65,465.1779.81070.58520657% 2815.21714.987% 87
Babaeski% 23,49% 76,511.6705.44038.60411726% 227.2227.110% 89
Demirköy% 42,65% 57,357029446.5082812% 431.6841.646% 90
Kofçaz% 45,03% 54,974395362.0851811% 61997975% 89
Lüleburgaz% 24,32% 75,683.70811.538111.98130752% 1715.44315.246% 91
Pehlivanköy% 31,73% 68,271252693.223133% 23423394% 99
Pınarhisar% 33,55% 66,452.0544.06914.7984724% 516.2326.123% 88
Vize% 32,94% 67,061.4903.03322.2357020% 294.6234.523% 90
YSK'nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

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