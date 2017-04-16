Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Kırklareli

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıKırklareli% 30,8% 69,27.77417.463270.019806119% 1525.70525.237% 88Merkez% 34,52% 65,482.9475.58970.58520637% 188.6708.536% 86Babaeski% 22,58% 77,428903.05138.60411716% 144.

Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Kırklareli

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım Oranı
Kırklareli% 30,8% 69,27.77417.463270.019806119% 1525.70525.237% 88
Merkez% 34,52% 65,482.9475.58970.58520637% 188.6708.536% 86
Babaeski% 22,58% 77,428903.05138.60411716% 144.0103.941% 89
Demirköy% 56,04% 43,963202516.508287% 25587571% 91
Kofçaz% 48,62% 51,383894112.085188% 44820800% 89
Lüleburgaz% 23,11% 76,891.2574.182111.98130722% 75.5215.439% 90
Pehlivanköy% 13,29% 86,71211373.223132% 15164158% 95
Pınarhisar% 32,94% 67,061.2442.53214.7984716% 343.8533.776% 87
Vize% 35,02% 64,987061.31022.2357011% 162.0802.016% 90
YSK'nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

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