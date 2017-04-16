Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Kırklareli
İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıKırklareli% 30,8% 69,27.77417.463270.019806119% 1525.70525.237% 88Merkez% 34,52% 65,482.9475.58970.58520637% 188.6708.536% 86Babaeski% 22,58% 77,428903.05138.60411716% 144.
|İlçe
|Evet %
|Hayır %
|Evet Oyu
|Hayır Oyu
|Toplam Seçmen
|Toplam Sandık
|Açılan Sandık
|Açılan Sandık Oranı
|Kullanılan Oy
|Geçerli Oy
|Katılım Oranı
|Kırklareli
|% 30,8
|% 69,2
|7.774
|17.463
|270.019
|806
|119
|% 15
|25.705
|25.237
|% 88
|Merkez
|% 34,52
|% 65,48
|2.947
|5.589
|70.585
|206
|37
|% 18
|8.670
|8.536
|% 86
|Babaeski
|% 22,58
|% 77,42
|890
|3.051
|38.604
|117
|16
|% 14
|4.010
|3.941
|% 89
|Demirköy
|% 56,04
|% 43,96
|320
|251
|6.508
|28
|7
|% 25
|587
|571
|% 91
|Kofçaz
|% 48,62
|% 51,38
|389
|411
|2.085
|18
|8
|% 44
|820
|800
|% 89
|Lüleburgaz
|% 23,11
|% 76,89
|1.257
|4.182
|111.981
|307
|22
|% 7
|5.521
|5.439
|% 90
|Pehlivanköy
|% 13,29
|% 86,71
|21
|137
|3.223
|13
|2
|% 15
|164
|158
|% 95
|Pınarhisar
|% 32,94
|% 67,06
|1.244
|2.532
|14.798
|47
|16
|% 34
|3.853
|3.776
|% 87
|Vize
|% 35,02
|% 64,98
|706
|1.310
|22.235
|70
|11
|% 16
|2.080
|2.016
|% 90