Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Kırklareli

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıKırklareli% 33,97% 66,032.1074.095270.01980642% 56.3436.202% 88Merkez% 39,22% 60,7862096170.58520612% 61.6121.581% 84Babaeski% 22,18% 77,824191.47038.6041178% 71.9231.

Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Kırklareli

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım Oranı
Kırklareli% 33,97% 66,032.1074.095270.01980642% 56.3436.202% 88
Merkez% 39,22% 60,7862096170.58520612% 61.6121.581% 84
Babaeski% 22,18% 77,824191.47038.6041178% 71.9231.889% 90
Demirköy% 0% 0006.508280% 000% 0
Kofçaz% 38,76% 61,241692672.085186% 33449436% 93
Lüleburgaz% 25,55% 74,45105306111.9813074% 1414411% 89
Pehlivanköy% 7,41% 92,594503.223131% 85954% 100
Pınarhisar% 34,1% 65,946088914.798477% 151.3791.349% 86
Vize% 68,46% 31,5433015222.235704% 6507482% 92
YSK'nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

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