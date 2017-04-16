Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Kırklareli
İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıKırklareli% 33,97% 66,032.1074.095270.01980642% 56.3436.202% 88Merkez% 39,22% 60,7862096170.58520612% 61.6121.581% 84Babaeski% 22,18% 77,824191.47038.6041178% 71.9231.
|İlçe
|Evet %
|Hayır %
|Evet Oyu
|Hayır Oyu
|Toplam Seçmen
|Toplam Sandık
|Açılan Sandık
|Açılan Sandık Oranı
|Kullanılan Oy
|Geçerli Oy
|Katılım Oranı
|Kırklareli
|% 33,97
|% 66,03
|2.107
|4.095
|270.019
|806
|42
|% 5
|6.343
|6.202
|% 88
|Merkez
|% 39,22
|% 60,78
|620
|961
|70.585
|206
|12
|% 6
|1.612
|1.581
|% 84
|Babaeski
|% 22,18
|% 77,82
|419
|1.470
|38.604
|117
|8
|% 7
|1.923
|1.889
|% 90
|Demirköy
|% 0
|% 0
|0
|0
|6.508
|28
|0
|% 0
|0
|0
|% 0
|Kofçaz
|% 38,76
|% 61,24
|169
|267
|2.085
|18
|6
|% 33
|449
|436
|% 93
|Lüleburgaz
|% 25,55
|% 74,45
|105
|306
|111.981
|307
|4
|% 1
|414
|411
|% 89
|Pehlivanköy
|% 7,41
|% 92,59
|4
|50
|3.223
|13
|1
|% 8
|59
|54
|% 100
|Pınarhisar
|% 34,1
|% 65,9
|460
|889
|14.798
|47
|7
|% 15
|1.379
|1.349
|% 86
|Vize
|% 68,46
|% 31,54
|330
|152
|22.235
|70
|4
|% 6
|507
|482
|% 92