Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Kırklareli
İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıKırklareli% 50% 50390390270.01980612% 1818780% 93Merkez% 52,09% 47,9119918370.5852066% 3393382% 92Babaeski% 0% 00038.6041170% 000% 0Demirköy% 0% 0006.
|İlçe
|Evet %
|Hayır %
|Evet Oyu
|Hayır Oyu
|Toplam Seçmen
|Toplam Sandık
|Açılan Sandık
|Açılan Sandık Oranı
|Kullanılan Oy
|Geçerli Oy
|Katılım Oranı
|Kırklareli
|% 50
|% 50
|390
|390
|270.019
|806
|12
|% 1
|818
|780
|% 93
|Merkez
|% 52,09
|% 47,91
|199
|183
|70.585
|206
|6
|% 3
|393
|382
|% 92
|Babaeski
|% 0
|% 0
|0
|0
|38.604
|117
|0
|% 0
|0
|0
|% 0
|Demirköy
|% 0
|% 0
|0
|0
|6.508
|28
|0
|% 0
|0
|0
|% 0
|Kofçaz
|% 75,24
|% 24,76
|79
|26
|2.085
|18
|1
|% 6
|108
|105
|% 97
|Lüleburgaz
|% 0
|% 0
|0
|0
|111.981
|307
|0
|% 0
|0
|0
|% 0
|Pehlivanköy
|% 7,41
|% 92,59
|4
|50
|3.223
|13
|1
|% 8
|59
|54
|% 100
|Pınarhisar
|% 47,33
|% 52,67
|62
|69
|14.798
|47
|2
|% 4
|132
|131
|% 87
|Vize
|% 42,59
|% 57,41
|46
|62
|22.235
|70
|2
|% 3
|126
|108
|% 100