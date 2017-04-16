Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Kırklareli

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıKırklareli% 50% 50390390270.01980612% 1818780% 93Merkez% 52,09% 47,9119918370.5852066% 3393382% 92Babaeski% 0% 00038.6041170% 000% 0Demirköy% 0% 0006.

Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Kırklareli

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım Oranı
Kırklareli% 50% 50390390270.01980612% 1818780% 93
Merkez% 52,09% 47,9119918370.5852066% 3393382% 92
Babaeski% 0% 00038.6041170% 000% 0
Demirköy% 0% 0006.508280% 000% 0
Kofçaz% 75,24% 24,7679262.085181% 6108105% 97
Lüleburgaz% 0% 000111.9813070% 000% 0
Pehlivanköy% 7,41% 92,594503.223131% 85954% 100
Pınarhisar% 47,33% 52,67626914.798472% 4132131% 87
Vize% 42,59% 57,41466222.235702% 3126108% 100
YSK'nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

Yüksek Seçim Kurulu, Pehlivanköy, Pınarhisar, Kırklareli, Lüleburgaz, Demirköy, Babaeski, Kofçaz, Vize, Ysk