Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Kırıkkale
İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıKırıkkale% 62,42% 37,58103.38462.247197.697667667% 100168.316165.631% 85Merkez% 61,87% 38,1375.77646.697146.280380380% 100124.422122.473% 85Bahşili% 72,58% 27,423.2061.
|İlçe
|Evet %
|Hayır %
|Evet Oyu
|Hayır Oyu
|Toplam Seçmen
|Toplam Sandık
|Açılan Sandık
|Açılan Sandık Oranı
|Kullanılan Oy
|Geçerli Oy
|Katılım Oranı
|Kırıkkale
|% 62,42
|% 37,58
|103.384
|62.247
|197.697
|667
|667
|% 100
|168.316
|165.631
|% 85
|Merkez
|% 61,87
|% 38,13
|75.776
|46.697
|146.280
|380
|380
|% 100
|124.422
|122.473
|% 85
|Bahşili
|% 72,58
|% 27,42
|3.206
|1.211
|5.054
|18
|18
|% 100
|4.477
|4.417
|% 89
|Balışeyh
|% 65,16
|% 34,84
|2.413
|1.290
|4.331
|33
|33
|% 100
|3.751
|3.703
|% 87
|Çelebi
|% 72,77
|% 27,23
|1.077
|403
|1.744
|17
|17
|% 100
|1.499
|1.480
|% 86
|Delice
|% 64,34
|% 35,66
|3.594
|1.992
|6.651
|56
|56
|% 100
|5.694
|5.586
|% 86
|Karakeçili
|% 78,22
|% 21,78
|1.692
|471
|2.418
|10
|10
|% 100
|2.195
|2.163
|% 91
|Keskin
|% 63,26
|% 36,74
|6.922
|4.021
|13.413
|79
|79
|% 100
|11.150
|10.943
|% 83
|Sulakyurt
|% 58,4
|% 41,6
|2.545
|1.813
|5.153
|35
|35
|% 100
|4.412
|4.358
|% 86
|Yahşihan
|% 58,61
|% 41,39
|6.159
|4.349
|12.653
|39
|39
|% 100
|10.716
|10.508
|% 85