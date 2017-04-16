Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Kırıkkale
İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıKırıkkale% 62,68% 37,3284.68050.423197.697667578% 87137.165135.103% 84Merkez% 62,01% 37,9957.27235.089146.280380291% 7793.72792.361% 84Bahşili% 72,48% 27,523.1981.2145.
|İlçe
|Evet %
|Hayır %
|Evet Oyu
|Hayır Oyu
|Toplam Seçmen
|Toplam Sandık
|Açılan Sandık
|Açılan Sandık Oranı
|Kullanılan Oy
|Geçerli Oy
|Katılım Oranı
|Kırıkkale
|% 62,68
|% 37,32
|84.680
|50.423
|197.697
|667
|578
|% 87
|137.165
|135.103
|% 84
|Merkez
|% 62,01
|% 37,99
|57.272
|35.089
|146.280
|380
|291
|% 77
|93.727
|92.361
|% 84
|Bahşili
|% 72,48
|% 27,52
|3.198
|1.214
|5.054
|18
|18
|% 100
|4.451
|4.412
|% 88
|Balışeyh
|% 65,14
|% 34,86
|2.409
|1.289
|4.331
|33
|33
|% 100
|3.745
|3.698
|% 86
|Çelebi
|% 72,54
|% 27,46
|1.030
|390
|1.744
|17
|17
|% 100
|1.428
|1.420
|% 82
|Delice
|% 65,9
|% 34,1
|3.454
|1.787
|6.651
|56
|56
|% 100
|5.347
|5.241
|% 80
|Karakeçili
|% 78,21
|% 21,79
|1.691
|471
|2.418
|10
|10
|% 100
|2.194
|2.162
|% 91
|Keskin
|% 63,26
|% 36,74
|6.922
|4.021
|13.413
|79
|79
|% 100
|11.146
|10.943
|% 83
|Sulakyurt
|% 58,4
|% 41,6
|2.545
|1.813
|5.153
|35
|35
|% 100
|4.412
|4.358
|% 86
|Yahşihan
|% 58,61
|% 41,39
|6.159
|4.349
|12.653
|39
|39
|% 100
|10.715
|10.508
|% 85