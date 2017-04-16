Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Kırıkkale
İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıKırıkkale% 63,02% 36,9879.47246.644197.697667550% 82128.006126.116% 84Merkez% 62,48% 37,5252.47031.510146.280380266% 7085.19683.980% 84Bahşili% 72,48% 27,523.1981.2145.
|İlçe
|Evet %
|Hayır %
|Evet Oyu
|Hayır Oyu
|Toplam Seçmen
|Toplam Sandık
|Açılan Sandık
|Açılan Sandık Oranı
|Kullanılan Oy
|Geçerli Oy
|Katılım Oranı
|Kırıkkale
|% 63,02
|% 36,98
|79.472
|46.644
|197.697
|667
|550
|% 82
|128.006
|126.116
|% 84
|Merkez
|% 62,48
|% 37,52
|52.470
|31.510
|146.280
|380
|266
|% 70
|85.196
|83.980
|% 84
|Bahşili
|% 72,48
|% 27,52
|3.198
|1.214
|5.054
|18
|18
|% 100
|4.450
|4.412
|% 88
|Balışeyh
|% 65,14
|% 34,86
|2.409
|1.289
|4.331
|33
|33
|% 100
|3.745
|3.698
|% 86
|Çelebi
|% 72,54
|% 27,46
|1.030
|390
|1.744
|17
|17
|% 100
|1.428
|1.420
|% 82
|Delice
|% 65,14
|% 34,86
|3.149
|1.685
|6.651
|56
|54
|% 96
|4.925
|4.834
|% 77
|Karakeçili
|% 78,21
|% 21,79
|1.691
|471
|2.418
|10
|10
|% 100
|2.194
|2.162
|% 91
|Keskin
|% 63,49
|% 36,51
|6.821
|3.923
|13.413
|79
|78
|% 99
|10.943
|10.744
|% 83
|Sulakyurt
|% 58,4
|% 41,6
|2.545
|1.813
|5.153
|35
|35
|% 100
|4.410
|4.358
|% 86
|Yahşihan
|% 58,61
|% 41,39
|6.159
|4.349
|12.653
|39
|39
|% 100
|10.715
|10.508
|% 85