Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Kırıkkale

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıKırıkkale% 63,02% 36,9879.47246.644197.697667550% 82128.006126.116% 84Merkez% 62,48% 37,5252.47031.510146.280380266% 7085.19683.980% 84Bahşili% 72,48% 27,523.1981.2145.

Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Kırıkkale

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım Oranı
Kırıkkale% 63,02% 36,9879.47246.644197.697667550% 82128.006126.116% 84
Merkez% 62,48% 37,5252.47031.510146.280380266% 7085.19683.980% 84
Bahşili% 72,48% 27,523.1981.2145.0541818% 1004.4504.412% 88
Balışeyh% 65,14% 34,862.4091.2894.3313333% 1003.7453.698% 86
Çelebi% 72,54% 27,461.0303901.7441717% 1001.4281.420% 82
Delice% 65,14% 34,863.1491.6856.6515654% 964.9254.834% 77
Karakeçili% 78,21% 21,791.6914712.4181010% 1002.1942.162% 91
Keskin% 63,49% 36,516.8213.92313.4137978% 9910.94310.744% 83
Sulakyurt% 58,4% 41,62.5451.8135.1533535% 1004.4104.358% 86
Yahşihan% 58,61% 41,396.1594.34912.6533939% 10010.71510.508% 85
YSK'nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

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