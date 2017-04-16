Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Kırıkkale
İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıKırıkkale% 63,51% 36,4973.29242.107197.697667514% 77117.103115.399% 84Merkez% 63,29% 36,7146.44126.938146.280380233% 6174.41273.379% 84Bahşili% 72,48% 27,523.1981.2145.
|İlçe
|Evet %
|Hayır %
|Evet Oyu
|Hayır Oyu
|Toplam Seçmen
|Toplam Sandık
|Açılan Sandık
|Açılan Sandık Oranı
|Kullanılan Oy
|Geçerli Oy
|Katılım Oranı
|Kırıkkale
|% 63,51
|% 36,49
|73.292
|42.107
|197.697
|667
|514
|% 77
|117.103
|115.399
|% 84
|Merkez
|% 63,29
|% 36,71
|46.441
|26.938
|146.280
|380
|233
|% 61
|74.412
|73.379
|% 84
|Bahşili
|% 72,48
|% 27,52
|3.198
|1.214
|5.054
|18
|18
|% 100
|4.449
|4.412
|% 88
|Balışeyh
|% 65,14
|% 34,86
|2.409
|1.289
|4.331
|33
|33
|% 100
|3.745
|3.698
|% 86
|Çelebi
|% 72,54
|% 27,46
|1.030
|390
|1.744
|17
|17
|% 100
|1.428
|1.420
|% 82
|Delice
|% 66,53
|% 33,47
|3.139
|1.579
|6.651
|56
|51
|% 91
|4.811
|4.718
|% 78
|Karakeçili
|% 78,21
|% 21,79
|1.691
|471
|2.418
|10
|10
|% 100
|2.194
|2.162
|% 91
|Keskin
|% 63,49
|% 36,51
|6.821
|3.923
|13.413
|79
|78
|% 99
|10.943
|10.744
|% 83
|Sulakyurt
|% 55,16
|% 44,84
|2.404
|1.954
|5.153
|35
|35
|% 100
|4.406
|4.358
|% 86
|Yahşihan
|% 58,61
|% 41,39
|6.159
|4.349
|12.653
|39
|39
|% 100
|10.715
|10.508
|% 85