Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Kırıkkale

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıKırıkkale% 67,29% 32,7127.51113.376197.697667223% 3341.36640.887% 83Merkez% 66,72% 33,2812.9676.468146.28038067% 1819.62919.435% 81Bahşili% 71,33% 28,672.7571.1085.

Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Kırıkkale

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım Oranı
Kırıkkale% 67,29% 32,7127.51113.376197.697667223% 3341.36640.887% 83
Merkez% 66,72% 33,2812.9676.468146.28038067% 1819.62919.435% 81
Bahşili% 71,33% 28,672.7571.1085.0541815% 833.9013.865% 88
Balışeyh% 66,12% 33,881.1205744.3313310% 301.7131.694% 85
Çelebi% 72,54% 27,461.0303901.7441717% 1001.4281.420% 82
Delice% 70,41% 29,591.1474826.6515616% 291.6501.629% 86
Karakeçili% 80,75% 19,251.4853542.418109% 901.8651.839% 91
Keskin% 70,62% 29,383.2071.33413.4137947% 594.6154.541% 79
Sulakyurt% 56,46% 43,541.5611.2045.1533527% 772.7912.765% 82
Yahşihan% 60,48% 39,522.2371.46212.6533915% 383.7743.699% 83
YSK'nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

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