Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Kırıkkale
İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıKırıkkale% 67,29% 32,7127.51113.376197.697667223% 3341.36640.887% 83Merkez% 66,72% 33,2812.9676.468146.28038067% 1819.62919.435% 81Bahşili% 71,33% 28,672.7571.1085.
|İlçe
|Evet %
|Hayır %
|Evet Oyu
|Hayır Oyu
|Toplam Seçmen
|Toplam Sandık
|Açılan Sandık
|Açılan Sandık Oranı
|Kullanılan Oy
|Geçerli Oy
|Katılım Oranı
|Kırıkkale
|% 67,29
|% 32,71
|27.511
|13.376
|197.697
|667
|223
|% 33
|41.366
|40.887
|% 83
|Merkez
|% 66,72
|% 33,28
|12.967
|6.468
|146.280
|380
|67
|% 18
|19.629
|19.435
|% 81
|Bahşili
|% 71,33
|% 28,67
|2.757
|1.108
|5.054
|18
|15
|% 83
|3.901
|3.865
|% 88
|Balışeyh
|% 66,12
|% 33,88
|1.120
|574
|4.331
|33
|10
|% 30
|1.713
|1.694
|% 85
|Çelebi
|% 72,54
|% 27,46
|1.030
|390
|1.744
|17
|17
|% 100
|1.428
|1.420
|% 82
|Delice
|% 70,41
|% 29,59
|1.147
|482
|6.651
|56
|16
|% 29
|1.650
|1.629
|% 86
|Karakeçili
|% 80,75
|% 19,25
|1.485
|354
|2.418
|10
|9
|% 90
|1.865
|1.839
|% 91
|Keskin
|% 70,62
|% 29,38
|3.207
|1.334
|13.413
|79
|47
|% 59
|4.615
|4.541
|% 79
|Sulakyurt
|% 56,46
|% 43,54
|1.561
|1.204
|5.153
|35
|27
|% 77
|2.791
|2.765
|% 82
|Yahşihan
|% 60,48
|% 39,52
|2.237
|1.462
|12.653
|39
|15
|% 38
|3.774
|3.699
|% 83