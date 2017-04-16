Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Kırıkkale
İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıKırıkkale% 67,39% 32,6117.7668.596197.697667166% 2526.68726.362% 80Merkez% 67,71% 32,297.5413.597146.28038042% 1111.26011.138% 78Bahşili% 67,59% 32,411.1035295.054188% 441.
|İlçe
|Evet %
|Hayır %
|Evet Oyu
|Hayır Oyu
|Toplam Seçmen
|Toplam Sandık
|Açılan Sandık
|Açılan Sandık Oranı
|Kullanılan Oy
|Geçerli Oy
|Katılım Oranı
|Kırıkkale
|% 67,39
|% 32,61
|17.766
|8.596
|197.697
|667
|166
|% 25
|26.687
|26.362
|% 80
|Merkez
|% 67,71
|% 32,29
|7.541
|3.597
|146.280
|380
|42
|% 11
|11.260
|11.138
|% 78
|Bahşili
|% 67,59
|% 32,41
|1.103
|529
|5.054
|18
|8
|% 44
|1.659
|1.632
|% 88
|Balışeyh
|% 62,71
|% 37,29
|834
|496
|4.331
|33
|7
|% 21
|1.343
|1.330
|% 84
|Çelebi
|% 71,91
|% 28,09
|924
|361
|1.744
|17
|15
|% 88
|1.293
|1.285
|% 82
|Delice
|% 70,19
|% 29,81
|817
|347
|6.651
|56
|11
|% 20
|1.176
|1.164
|% 85
|Karakeçili
|% 80,85
|% 19,15
|1.216
|288
|2.418
|10
|8
|% 80
|1.526
|1.504
|% 91
|Keskin
|% 69,15
|% 30,85
|2.813
|1.255
|13.413
|79
|42
|% 53
|4.130
|4.068
|% 78
|Sulakyurt
|% 55,74
|% 44,26
|937
|744
|5.153
|35
|22
|% 63
|1.695
|1.681
|% 82
|Yahşihan
|% 61,76
|% 38,24
|1.581
|979
|12.653
|39
|11
|% 28
|2.605
|2.560
|% 80