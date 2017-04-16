Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Kırıkkale

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıKırıkkale% 67,39% 32,6117.7668.596197.697667166% 2526.68726.362% 80Merkez% 67,71% 32,297.5413.597146.28038042% 1111.26011.138% 78Bahşili% 67,59% 32,411.1035295.054188% 441.

Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Kırıkkale

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım Oranı
Kırıkkale% 67,39% 32,6117.7668.596197.697667166% 2526.68726.362% 80
Merkez% 67,71% 32,297.5413.597146.28038042% 1111.26011.138% 78
Bahşili% 67,59% 32,411.1035295.054188% 441.6591.632% 88
Balışeyh% 62,71% 37,298344964.331337% 211.3431.330% 84
Çelebi% 71,91% 28,099243611.7441715% 881.2931.285% 82
Delice% 70,19% 29,818173476.6515611% 201.1761.164% 85
Karakeçili% 80,85% 19,151.2162882.418108% 801.5261.504% 91
Keskin% 69,15% 30,852.8131.25513.4137942% 534.1304.068% 78
Sulakyurt% 55,74% 44,269377445.1533522% 631.6951.681% 82
Yahşihan% 61,76% 38,241.58197912.6533911% 282.6052.560% 80
YSK'nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

Yüksek Seçim Kurulu, Karakeçili, Kırıklale, Kırıkkale, Sulakyurt, Yahşihan, Balışeyh, Çelebi, Delice, Keskin