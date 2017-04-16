Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Kırıkkale
İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıKırıkkale% 68,67% 31,3310.5044.792197.697667105% 1615.47715.296% 79Merkez% 67,47% 32,534.6672.250146.28038028% 76.9996.917% 74Bahşili% 86,72% 13,28307475.
|İlçe
|Evet %
|Hayır %
|Evet Oyu
|Hayır Oyu
|Toplam Seçmen
|Toplam Sandık
|Açılan Sandık
|Açılan Sandık Oranı
|Kullanılan Oy
|Geçerli Oy
|Katılım Oranı
|Kırıkkale
|% 68,67
|% 31,33
|10.504
|4.792
|197.697
|667
|105
|% 16
|15.477
|15.296
|% 79
|Merkez
|% 67,47
|% 32,53
|4.667
|2.250
|146.280
|380
|28
|% 7
|6.999
|6.917
|% 74
|Bahşili
|% 86,72
|% 13,28
|307
|47
|5.054
|18
|3
|% 17
|360
|354
|% 91
|Balışeyh
|% 59,57
|% 40,43
|663
|450
|4.331
|33
|5
|% 15
|1.125
|1.113
|% 84
|Çelebi
|% 72,54
|% 27,46
|576
|218
|1.744
|17
|8
|% 47
|802
|794
|% 79
|Delice
|% 71,96
|% 28,04
|462
|180
|6.651
|56
|8
|% 14
|649
|642
|% 87
|Karakeçili
|% 80,37
|% 19,63
|909
|222
|2.418
|10
|6
|% 60
|1.146
|1.131
|% 90
|Keskin
|% 71,39
|% 28,61
|1.874
|751
|13.413
|79
|33
|% 42
|2.654
|2.625
|% 81
|Sulakyurt
|% 56,44
|% 43,56
|456
|352
|5.153
|35
|10
|% 29
|816
|808
|% 74
|Yahşihan
|% 64,69
|% 35,31
|590
|322
|12.653
|39
|4
|% 10
|926
|912
|% 89