Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Kırıkkale

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıKırıkkale% 68,67% 31,3310.5044.792197.697667105% 1615.47715.296% 79Merkez% 67,47% 32,534.6672.250146.28038028% 76.9996.917% 74Bahşili% 86,72% 13,28307475.

Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Kırıkkale

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım Oranı
Kırıkkale% 68,67% 31,3310.5044.792197.697667105% 1615.47715.296% 79
Merkez% 67,47% 32,534.6672.250146.28038028% 76.9996.917% 74
Bahşili% 86,72% 13,28307475.054183% 17360354% 91
Balışeyh% 59,57% 40,436634504.331335% 151.1251.113% 84
Çelebi% 72,54% 27,465762181.744178% 47802794% 79
Delice% 71,96% 28,044621806.651568% 14649642% 87
Karakeçili% 80,37% 19,639092222.418106% 601.1461.131% 90
Keskin% 71,39% 28,611.87475113.4137933% 422.6542.625% 81
Sulakyurt% 56,44% 43,564563525.1533510% 29816808% 74
Yahşihan% 64,69% 35,3159032212.653394% 10926912% 89
YSK'nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

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