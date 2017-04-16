Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Kırıkkale
İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıKırıkkale% 78,01% 21,99369104197.6976677% 1473473% 93Merkez% 79,84% 20,1619850146.2803802% 1248248% 89Bahşili% 72,97% 27,0327105.054181% 63737% 100Balışeyh% 0% 0004.
|İlçe
|Evet %
|Hayır %
|Evet Oyu
|Hayır Oyu
|Toplam Seçmen
|Toplam Sandık
|Açılan Sandık
|Açılan Sandık Oranı
|Kullanılan Oy
|Geçerli Oy
|Katılım Oranı
|Kırıkkale
|% 78,01
|% 21,99
|369
|104
|197.697
|667
|7
|% 1
|473
|473
|% 93
|Merkez
|% 79,84
|% 20,16
|198
|50
|146.280
|380
|2
|% 1
|248
|248
|% 89
|Bahşili
|% 72,97
|% 27,03
|27
|10
|5.054
|18
|1
|% 6
|37
|37
|% 100
|Balışeyh
|% 0
|% 0
|0
|0
|4.331
|33
|0
|% 0
|0
|0
|% 0
|Çelebi
|% 0
|% 0
|0
|0
|1.744
|17
|0
|% 0
|0
|0
|% 0
|Delice
|% 0
|% 0
|0
|0
|6.651
|56
|0
|% 0
|0
|0
|% 0
|Karakeçili
|% 75,61
|% 24,39
|62
|20
|2.418
|10
|1
|% 10
|82
|82
|% 93
|Keskin
|% 77,36
|% 22,64
|82
|24
|13.413
|79
|3
|% 4
|106
|106
|% 101
|Sulakyurt
|% 0
|% 0
|0
|0
|5.153
|35
|0
|% 0
|0
|0
|% 0
|Yahşihan
|% 0
|% 0
|0
|0
|12.653
|39
|0
|% 0
|0
|0
|% 0