Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Kırıkkale

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıKırıkkale% 78,01% 21,99369104197.6976677% 1473473% 93Merkez% 79,84% 20,1619850146.2803802% 1248248% 89Bahşili% 72,97% 27,0327105.054181% 63737% 100Balışeyh% 0% 0004.

Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Kırıkkale

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım Oranı
Kırıkkale% 78,01% 21,99369104197.6976677% 1473473% 93
Merkez% 79,84% 20,1619850146.2803802% 1248248% 89
Bahşili% 72,97% 27,0327105.054181% 63737% 100
Balışeyh% 0% 0004.331330% 000% 0
Çelebi% 0% 0001.744170% 000% 0
Delice% 0% 0006.651560% 000% 0
Karakeçili% 75,61% 24,3962202.418101% 108282% 93
Keskin% 77,36% 22,64822413.413793% 4106106% 101
Sulakyurt% 0% 0005.153350% 000% 0
Yahşihan% 0% 00012.653390% 000% 0
YSK'nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

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