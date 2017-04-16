Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Kilis

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıKilis% 64,13% 35,8744.51324.89581.705334334% 10070.59669.408% 86Merkez% 61,69% 38,3134.87021.65066.849231231% 10057.49956.520% 86Elbeyli% 63,84% 36,161.9101.0823.

Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Kilis

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım Oranı
Kilis% 64,13% 35,8744.51324.89581.705334334% 10070.59669.408% 86
Merkez% 61,69% 38,3134.87021.65066.849231231% 10057.49956.520% 86
Elbeyli% 63,84% 36,161.9101.0823.5752727% 1003.0372.992% 85
Musabeyli% 81,2% 18,85.7571.3338.0125353% 1007.2087.090% 90
Polateli% 70,42% 29,581.9768303.2692323% 1002.8522.806% 87

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