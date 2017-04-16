Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Kilis
İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıKilis% 64,12% 35,8844.49424.89881.705334334% 10070.58169.392% 86Merkez% 61,67% 38,3334.84721.66266.849231231% 10057.48856.509% 86Elbeyli% 63,84% 36,161.9101.0823.
|İlçe
|Evet %
|Hayır %
|Evet Oyu
|Hayır Oyu
|Toplam Seçmen
|Toplam Sandık
|Açılan Sandık
|Açılan Sandık Oranı
|Kullanılan Oy
|Geçerli Oy
|Katılım Oranı
|Kilis
|% 64,12
|% 35,88
|44.494
|24.898
|81.705
|334
|334
|% 100
|70.581
|69.392
|% 86
|Merkez
|% 61,67
|% 38,33
|34.847
|21.662
|66.849
|231
|231
|% 100
|57.488
|56.509
|% 86
|Elbeyli
|% 63,84
|% 36,16
|1.910
|1.082
|3.575
|27
|27
|% 100
|3.037
|2.992
|% 85
|Musabeyli
|% 81,31
|% 18,69
|5.761
|1.324
|8.012
|53
|53
|% 100
|7.204
|7.085
|% 90
|Polateli
|% 70,42
|% 29,58
|1.976
|830
|3.269
|23
|23
|% 100
|2.852
|2.806
|% 87