Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Kilis

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıKilis% 64,13% 35,8744.44924.86681.705334334% 10070.48269.315% 86Merkez% 61,67% 38,3334.80321.63366.849231231% 10057.40256.436% 86Elbeyli% 63,84% 36,161.9101.0823.

Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Kilis

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım Oranı
Kilis% 64,13% 35,8744.44924.86681.705334334% 10070.48269.315% 86
Merkez% 61,67% 38,3334.80321.63366.849231231% 10057.40256.436% 86
Elbeyli% 63,84% 36,161.9101.0823.5752727% 1003.0372.992% 85
Musabeyli% 81,31% 18,695.7611.3248.0125353% 1007.2047.085% 90
Polateli% 70,49% 29,511.9758273.2692323% 1002.8392.802% 87
YSK'nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

Yüksek Seçim Kurulu, Musabeyli, Polateli, Elbeyli, Kilis, Ysk, Sandık, Hayır, Evet, Seçmen