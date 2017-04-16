Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Kilis
İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıKilis% 64,13% 35,8744.44924.86681.705334334% 10070.48269.315% 86Merkez% 61,67% 38,3334.80321.63366.849231231% 10057.40256.436% 86Elbeyli% 63,84% 36,161.9101.0823.
|İlçe
|Evet %
|Hayır %
|Evet Oyu
|Hayır Oyu
|Toplam Seçmen
|Toplam Sandık
|Açılan Sandık
|Açılan Sandık Oranı
|Kullanılan Oy
|Geçerli Oy
|Katılım Oranı
|Kilis
|% 64,13
|% 35,87
|44.449
|24.866
|81.705
|334
|334
|% 100
|70.482
|69.315
|% 86
|Merkez
|% 61,67
|% 38,33
|34.803
|21.633
|66.849
|231
|231
|% 100
|57.402
|56.436
|% 86
|Elbeyli
|% 63,84
|% 36,16
|1.910
|1.082
|3.575
|27
|27
|% 100
|3.037
|2.992
|% 85
|Musabeyli
|% 81,31
|% 18,69
|5.761
|1.324
|8.012
|53
|53
|% 100
|7.204
|7.085
|% 90
|Polateli
|% 70,49
|% 29,51
|1.975
|827
|3.269
|23
|23
|% 100
|2.839
|2.802
|% 87