Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Kilis
İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıKilis% 64,27% 35,7344.41624.69381.705334334% 10070.17169.109% 86Merkez% 61,75% 38,2534.76421.53166.849231231% 10057.20456.295% 86Elbeyli% 65,25% 34,751.9101.0173.
|İlçe
|Evet %
|Hayır %
|Evet Oyu
|Hayır Oyu
|Toplam Seçmen
|Toplam Sandık
|Açılan Sandık
|Açılan Sandık Oranı
|Kullanılan Oy
|Geçerli Oy
|Katılım Oranı
|Kilis
|% 64,27
|% 35,73
|44.416
|24.693
|81.705
|334
|334
|% 100
|70.171
|69.109
|% 86
|Merkez
|% 61,75
|% 38,25
|34.764
|21.531
|66.849
|231
|231
|% 100
|57.204
|56.295
|% 86
|Elbeyli
|% 65,25
|% 34,75
|1.910
|1.017
|3.575
|27
|27
|% 100
|2.938
|2.927
|% 82
|Musabeyli
|% 81,39
|% 18,61
|5.768
|1.319
|8.012
|53
|53
|% 100
|7.194
|7.087
|% 90
|Polateli
|% 70,5
|% 29,5
|1.974
|826
|3.269
|23
|23
|% 100
|2.835
|2.800
|% 87