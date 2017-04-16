Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Kilis

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıKilis% 64,27% 35,7344.41624.69381.705334334% 10070.17169.109% 86Merkez% 61,75% 38,2534.76421.53166.849231231% 10057.20456.295% 86Elbeyli% 65,25% 34,751.9101.0173.

Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Kilis

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım Oranı
Kilis% 64,27% 35,7344.41624.69381.705334334% 10070.17169.109% 86
Merkez% 61,75% 38,2534.76421.53166.849231231% 10057.20456.295% 86
Elbeyli% 65,25% 34,751.9101.0173.5752727% 1002.9382.927% 82
Musabeyli% 81,39% 18,615.7681.3198.0125353% 1007.1947.087% 90
Polateli% 70,5% 29,51.9748263.2692323% 1002.8352.800% 87
YSK'nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>