Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Kilis

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıKilis% 64,32% 35,6844.52024.69781.705334334% 10070.23269.217% 86Merkez% 61,82% 38,1834.87421.54166.849231231% 10057.31356.415% 86Elbeyli% 65,18% 34,821.9041.0173.

Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Kilis

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım Oranı
Kilis% 64,32% 35,6844.52024.69781.705334334% 10070.23269.217% 86
Merkez% 61,82% 38,1834.87421.54166.849231231% 10057.31356.415% 86
Elbeyli% 65,18% 34,821.9041.0173.5752727% 1002.9212.921% 82
Musabeyli% 81,45% 18,555.7681.3148.0125353% 1007.1887.082% 90
Polateli% 70,53% 29,471.9748253.2692323% 1002.8102.799% 86
YSK'nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

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