Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Kilis
İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıKilis% 64,32% 35,6844.52024.69781.705334334% 10070.23269.217% 86Merkez% 61,82% 38,1834.87421.54166.849231231% 10057.31356.415% 86Elbeyli% 65,18% 34,821.9041.0173.
|İlçe
|Evet %
|Hayır %
|Evet Oyu
|Hayır Oyu
|Toplam Seçmen
|Toplam Sandık
|Açılan Sandık
|Açılan Sandık Oranı
|Kullanılan Oy
|Geçerli Oy
|Katılım Oranı
|Kilis
|% 64,32
|% 35,68
|44.520
|24.697
|81.705
|334
|334
|% 100
|70.232
|69.217
|% 86
|Merkez
|% 61,82
|% 38,18
|34.874
|21.541
|66.849
|231
|231
|% 100
|57.313
|56.415
|% 86
|Elbeyli
|% 65,18
|% 34,82
|1.904
|1.017
|3.575
|27
|27
|% 100
|2.921
|2.921
|% 82
|Musabeyli
|% 81,45
|% 18,55
|5.768
|1.314
|8.012
|53
|53
|% 100
|7.188
|7.082
|% 90
|Polateli
|% 70,53
|% 29,47
|1.974
|825
|3.269
|23
|23
|% 100
|2.810
|2.799
|% 86