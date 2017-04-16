Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Kayseri
İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıKayseri% 67,76% 32,24557.252265.108932.4832.7442.744% 100833.879822.360% 89Akkışla% 54,56% 45,442.2391.8655.0122020% 1004.2284.104% 84Bünyan% 68,19% 31,8111.1465.20019.
|İlçe
|Evet %
|Hayır %
|Evet Oyu
|Hayır Oyu
|Toplam Seçmen
|Toplam Sandık
|Açılan Sandık
|Açılan Sandık Oranı
|Kullanılan Oy
|Geçerli Oy
|Katılım Oranı
|Kayseri
|% 67,76
|% 32,24
|557.252
|265.108
|932.483
|2.744
|2.744
|% 100
|833.879
|822.360
|% 89
|Akkışla
|% 54,56
|% 45,44
|2.239
|1.865
|5.012
|20
|20
|% 100
|4.228
|4.104
|% 84
|Bünyan
|% 68,19
|% 31,81
|11.146
|5.200
|19.032
|73
|73
|% 100
|16.590
|16.346
|% 87
|Develi
|% 75,6
|% 24,4
|29.280
|9.451
|45.398
|152
|152
|% 100
|39.230
|38.731
|% 86
|Felahiye
|% 59,81
|% 40,19
|1.923
|1.292
|4.589
|19
|19
|% 100
|3.295
|3.215
|% 72
|Hacılar
|% 83,16
|% 16,84
|6.855
|1.388
|8.899
|29
|29
|% 100
|8.373
|8.243
|% 94
|İncesu
|% 70,39
|% 29,61
|10.690
|4.497
|17.326
|57
|57
|% 100
|15.549
|15.187
|% 90
|Kocasinan
|% 67,51
|% 32,49
|161.238
|77.584
|268.823
|719
|719
|% 100
|242.090
|238.822
|% 90
|Melikgazi
|% 68,58
|% 31,42
|228.401
|104.656
|372.703
|961
|961
|% 100
|337.473
|333.057
|% 91
|Özvatan
|% 66,37
|% 33,63
|1.699
|861
|3.189
|14
|14
|% 100
|2.599
|2.560
|% 81
|Pınarbaşı
|% 56,45
|% 43,55
|7.625
|5.882
|16.934
|140
|140
|% 100
|13.717
|13.507
|% 81
|Sarıoğlan
|% 65,37
|% 34,63
|5.613
|2.973
|10.506
|45
|45
|% 100
|8.779
|8.586
|% 84
|Sarız
|% 53,81
|% 46,19
|3.125
|2.682
|7.385
|48
|48
|% 100
|5.906
|5.807
|% 80
|Talas
|% 59,63
|% 40,37
|51.971
|35.192
|98.651
|258
|258
|% 100
|88.261
|87.163
|% 89
|Tomarza
|% 72,61
|% 27,39
|10.027
|3.783
|16.234
|76
|76
|% 100
|14.032
|13.810
|% 86
|Yahyalı
|% 82,93
|% 17,07
|18.800
|3.869
|25.774
|86
|86
|% 100
|23.016
|22.669
|% 89
|Yeşilhisar
|% 62,73
|% 37,27
|6.620
|3.933
|12.028
|47
|47
|% 100
|10.741
|10.553
|% 89