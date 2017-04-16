Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Kayseri

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıKayseri% 67,78% 32,22555.616264.129932.4832.7442.736% 100831.124819.745% 89Akkışla% 54,56% 45,442.2391.8655.0122020% 1004.2284.104% 84Bünyan% 68,19% 31,8111.1465.20019.

Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Kayseri

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım Oranı
Kayseri% 67,78% 32,22555.616264.129932.4832.7442.736% 100831.124819.745% 89
Akkışla% 54,56% 45,442.2391.8655.0122020% 1004.2284.104% 84
Bünyan% 68,19% 31,8111.1465.20019.0327373% 10016.59016.346% 87
Develi% 75,6% 24,429.2809.45145.398152152% 10039.23038.731% 86
Felahiye% 59,81% 40,191.9231.2924.5891919% 1003.2953.215% 72
Hacılar% 83,16% 16,846.8551.3888.8992929% 1008.3738.243% 94
İncesu% 70,39% 29,6110.6904.49717.3265757% 10015.54915.187% 90
Kocasinan% 67,51% 32,49161.20977.577268.823719719% 100242.045238.786% 90
Melikgazi% 68,63% 31,37226.855103.669372.703961954% 99334.828330.524% 90
Özvatan% 65% 351.6368813.1891414% 1002.5622.517% 80
Pınarbaşı% 56,46% 43,547.6275.88216.934140139% 9913.71813.509% 81
Sarıoğlan% 65,37% 34,635.6132.97310.5064545% 1008.7798.586% 84
Sarız% 53,81% 46,193.1252.6827.3854848% 1005.9065.807% 80
Talas% 59,63% 40,3751.97135.18798.651258258% 10088.23287.158% 89
Tomarza% 72,61% 27,3910.0273.78316.2347676% 10014.03213.810% 86
Yahyalı% 82,93% 17,0718.8003.86925.7748686% 10023.01622.669% 89
Yeşilhisar% 62,73% 37,276.6203.93312.0284747% 10010.74110.553% 89

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

Yeşilhisar, Melikgazi, Kocasinan, Sarıoğlan, Felahiye, Yahyalı, Tomarza, Akkışla, Kayseri, Özvatan