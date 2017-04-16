Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Kayseri
İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıKayseri% 67,84% 32,16540.885256.379932.4832.7442.666% 97808.109797.264% 89Akkışla% 54,57% 45,432.2391.8645.0122020% 1004.2234.103% 84Bünyan% 68,1% 31,911.1255.21119.
|İlçe
|Evet %
|Hayır %
|Evet Oyu
|Hayır Oyu
|Toplam Seçmen
|Toplam Sandık
|Açılan Sandık
|Açılan Sandık Oranı
|Kullanılan Oy
|Geçerli Oy
|Katılım Oranı
|Kayseri
|% 67,84
|% 32,16
|540.885
|256.379
|932.483
|2.744
|2.666
|% 97
|808.109
|797.264
|% 89
|Akkışla
|% 54,57
|% 45,43
|2.239
|1.864
|5.012
|20
|20
|% 100
|4.223
|4.103
|% 84
|Bünyan
|% 68,1
|% 31,9
|11.125
|5.211
|19.032
|73
|73
|% 100
|16.574
|16.336
|% 87
|Develi
|% 75,6
|% 24,4
|29.279
|9.451
|45.398
|152
|152
|% 100
|39.182
|38.730
|% 86
|Felahiye
|% 59,81
|% 40,19
|1.923
|1.292
|4.589
|19
|19
|% 100
|3.295
|3.215
|% 72
|Hacılar
|% 83,16
|% 16,84
|6.855
|1.388
|8.899
|29
|29
|% 100
|8.373
|8.243
|% 94
|İncesu
|% 70,39
|% 29,61
|10.690
|4.497
|17.326
|57
|57
|% 100
|15.549
|15.187
|% 90
|Kocasinan
|% 67,52
|% 32,48
|161.205
|77.536
|268.823
|719
|719
|% 100
|241.972
|238.741
|% 90
|Melikgazi
|% 68,8
|% 31,2
|215.109
|97.543
|372.703
|961
|904
|% 94
|316.623
|312.652
|% 90
|Özvatan
|% 65
|% 35
|1.636
|881
|3.189
|14
|14
|% 100
|2.562
|2.517
|% 80
|Pınarbaşı
|% 57,01
|% 42,99
|7.108
|5.359
|16.934
|140
|130
|% 93
|12.658
|12.467
|% 81
|Sarıoğlan
|% 65,37
|% 34,63
|5.613
|2.973
|10.506
|45
|45
|% 100
|8.779
|8.586
|% 84
|Sarız
|% 53,9
|% 46,1
|3.126
|2.674
|7.385
|48
|48
|% 100
|5.892
|5.800
|% 80
|Talas
|% 59,2
|% 40,8
|49.528
|34.131
|98.651
|258
|247
|% 96
|84.661
|83.659
|% 89
|Tomarza
|% 72,64
|% 27,36
|10.029
|3.777
|16.234
|76
|76
|% 100
|14.009
|13.806
|% 86
|Yahyalı
|% 82,93
|% 17,07
|18.800
|3.869
|25.774
|86
|86
|% 100
|23.016
|22.669
|% 89
|Yeşilhisar
|% 62,73
|% 37,27
|6.620
|3.933
|12.028
|47
|47
|% 100
|10.741
|10.553
|% 89