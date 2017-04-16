Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Kayseri

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım OranıKayseri% 67,84% 32,16540.885256.379932.4832.7442.666% 97808.109797.264% 89Akkışla% 54,57% 45,432.2391.8645.0122020% 1004.2234.103% 84Bünyan% 68,1% 31,911.1255.21119.

Halk Oylaması - 16.04.2017 - İl Sonuçları - Kayseri

İlçeEvet %Hayır %Evet OyuHayır OyuToplam SeçmenToplam SandıkAçılan SandıkAçılan Sandık OranıKullanılan OyGeçerli OyKatılım Oranı
Kayseri% 67,84% 32,16540.885256.379932.4832.7442.666% 97808.109797.264% 89
Akkışla% 54,57% 45,432.2391.8645.0122020% 1004.2234.103% 84
Bünyan% 68,1% 31,911.1255.21119.0327373% 10016.57416.336% 87
Develi% 75,6% 24,429.2799.45145.398152152% 10039.18238.730% 86
Felahiye% 59,81% 40,191.9231.2924.5891919% 1003.2953.215% 72
Hacılar% 83,16% 16,846.8551.3888.8992929% 1008.3738.243% 94
İncesu% 70,39% 29,6110.6904.49717.3265757% 10015.54915.187% 90
Kocasinan% 67,52% 32,48161.20577.536268.823719719% 100241.972238.741% 90
Melikgazi% 68,8% 31,2215.10997.543372.703961904% 94316.623312.652% 90
Özvatan% 65% 351.6368813.1891414% 1002.5622.517% 80
Pınarbaşı% 57,01% 42,997.1085.35916.934140130% 9312.65812.467% 81
Sarıoğlan% 65,37% 34,635.6132.97310.5064545% 1008.7798.586% 84
Sarız% 53,9% 46,13.1262.6747.3854848% 1005.8925.800% 80
Talas% 59,2% 40,849.52834.13198.651258247% 9684.66183.659% 89
Tomarza% 72,64% 27,3610.0293.77716.2347676% 10014.00913.806% 86
Yahyalı% 82,93% 17,0718.8003.86925.7748686% 10023.01622.669% 89
Yeşilhisar% 62,73% 37,276.6203.93312.0284747% 10010.74110.553% 89
YSK'nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR

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